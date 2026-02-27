Basket giovanile, TBR/Angels: vincenti Under 19 e Under 17

Successi in trasferta sulla Roseto Academy (87-93), in casa con la Junior Ravenna (66-56) poi sul campo degli Stars Bologna (70-83)

Una settimana perfetta quella delle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, che conquistano tre vittorie in altrettanti match tra le categorie Under 19 e Under 17. I primi sbancano infatti il parquet della Roseto Academy (87-93), mentre per i secondi sono due in fila i successi, prima in casa con la Junior Ravenna (66-56) poi sul campo degli Stars Bologna (70-83).

I clementini di coach Brugè chiudono quindi al quarto posto, con 4 vittorie e 4 sconfitte, la seconda fase di campionato; per l'Under 19, invece, il prossimo impegno sarà lunedì 2 marzo (ore 20:00): i gialloblù saranno infatti ospiti della capolista Don Bosco Crocetta nel recupero del primo turno.

Under 19 Eccellenza

Roseto Basket Academy - Angels/Rbr 87-93 (23-31, 41-51, 62-77)

Roseto Basket Academy: Di Gregorio 2, Puskas 16, Matarese 4, Fazzini 5, Caucci, Franceschetti 6, Incoronato 23, Filippozzi 11, Straccia 2, Dinoia 16, Brocco, Marciante 2. All.: Gigliotti.

Angels/Rbr: Sankarè 20, Ronci 19, Pennisi 5, Ruggeri 13, Georgescu 11, Longo 7, Amaroli 3, Frisoni 12, Ricci, Della Chiesa 3. All.: Calzolari.

Tornano a vincere i gialloblù contro una Roseto fanalino di coda ma comunque ostica.

Nel primo quarto Frisoni e compagni partono forte trovando ottime conclusioni in attacco con un efficiente gioco corale e, grazie anche ad una difesa allungata che dà ottimi risultati, realizzano canestri facili in transizione e qualche schiacciata in contropiede.

Non eccellono, invece, la difesa a metà campo e il tagliafuori difensivo: si va dunque alla pausa lunga con gli Angels in vantaggio di 10 punti, 41-51.

Al rientro dagli spogliatoi, Santarcangelo allunga il parziale difendendo forte e recuperando palloni: i clementini danno l'impressione di aver dato la spallata definitiva alla partita, portandosi fino al 46-71. Roseto, però, non molla e inizia a mescolare le carte in difesa, alzando l'aggressività e chiudendo il terzo quarto sotto di 15 punti, 62-77.

Nel quarto periodo i rosetani riescono a ricucire ulteriormente il gap approfittando di qualche leggerezza ospite, ma i santarcangiolesi sono comunque bravi a gestire il finale, ritrovando lucidità e conquistando così la vittoria con il punteggio di 87-93.

Ora testa al big match di lunedì 2 marzo, nel recupero della prima giornata di seconda fase, a Torino in casa della capolista Don Bosco Crocetta.

Under 17 Eccellenza

Stars Basket Bologna - Angels/Rbr 70-83 (19-26, 35-47, 51-66)

Stars Basket Bologna: Comellini Zanasi 4, Peragine 3, Bini 6, Massi 2, Steccanella 7, Marani 11, Silombela 20, Roether, Gandino 4, Ukubamikael 2, Gnudi 11, Mutinelli. All: Fraboni

Angels/Rbr: Trevisani 15, Ndiaye 4, Di Giacomo 2, Ruggeri 6, Pivetti 7, Bontempi 5, Ceccolini, Angelilli, Luppino 16, Cucchi, Del Core 16, Fascicolo 12. All.: Brugè, Gibertoni

Partita Eccellente per i nostri ragazzi dal cuore giallo-blù, ospiti della forte Stars Bologna su un campo che ha creato non pochi grattacapi ad ogni formazione ospite. I nostri ragazzi iniziano subito con il piede giusto, con una grande attenzione difensiva che permette ai clementini di recuperare diversi palloni, poi trasformati in contropiedi da Luppino e Fascicolo. La palla si muove benissimo sul perimetro, riuscendo a costruire trame non semplici da difendere per i bolognesi, con Pivetti e Trevisani dei veri rebus da risolvere. Nel finale del primo periodo gli emiliani trovano continuità in fase offensiva, riuscendo a bucare più volte la difesa degli Angels, accorciando così il gap sul 19-26.

Nel secondo quarto gli Stars alzano i giri del motore, allungando la difesa e provando a recuperare più palloni. I nostri ragazzi però sono cresciuti durante l'anno, riuscendo a gestire al meglio il pressing tutto campo dei padroni di casa, loro marchio di fabbrica. Per i clementini fondamentali sono le connessioni fra Luppino e Del Core, che permettono agli Angels di andare all'intervallo lungo sul +12, 35-47. Dal ritorno dagli spogliatoi i padroni di casa presentano una zona 1-3-1, ostica da attaccare, che per un attimo rallenta l'offensiva degli ospiti e che obbliga il duo Brugè-Gibertoni al Timeout. Rientrati in campo, gli Angels riescono ad aumentare la qualità del proprio gioco, grazie ad una prova corale da grande squadra: Ruggeri dall'arco è diventato una garanzia, mentre Ndiaye è perfetto contro i close out; dall'altro lato gli aiuti obbligano gli Stars a buttar fuori palle lente, facile preda del trio Luppino-Angelilli-Trevisani, autore di 16 palle recuperate totali.

Nell'ultimo quarto non c'è nulla da fare per i bolognesi, che provano comunque ad accelerare i possessi, riuscendo anche a cucire il -20 fino a -13, con due triple in transizione, in poco meno di un minuto. La solida difesa degli Angels e un gioco offensivo molto fluido, sono la chiave di un'ottima vittoria di squadra, nell'ultima partita della fase classificazione. Con questa vittoria, e con risultati fortunosi sugli altri campi, i nostri Angels si sono qualificati alla terza fase del Trofeo Emilia-Romagna: la prossima avversaria sarà probabilmente la Pallacanestro Forlì, ma per data e altro aspettiamo l'ufficialità della FIP. Stay Tuned!

Angels/Rbr - Junior Basket Ravenna 66-56 (26-22, 35-35, 51-44)

Angels/Rbr: Trevisani 11, Ugliola, Petcov 2, Pivetti 3, Ruggeri 2, Bontempi 6, Tura 8, Angelilli 2, Luppino 20, Cucchi 2, Del Core 2, Fascicolo 8. All.: Brugè, Gibertoni.

Junior Basket Ravenna: Messina 3, Muscillo, Thiam 7, Migliaccio, Minghetti 8, Giacomelli 7, Fangoum 3, Fronzoni 12, Travanini 6, Sutter 8, Bellettati 2. All.: Ravaioli

Vittoria importante per i nostri ragazzi dell'Under 17 Eccellenza contro i rivali della Junior Basket Ravenna.

Dopo quasi venti giorni dall'ultima partita, tornare in campo non è semplice, ma i nostri Angels partono subito con il giusto piglio, portandosi immediatamente avanti grazie all'ottima pressione difensiva tutto campo e ai recuperi del duo Luppino - Trevisani. Ravenna ferma immediatamente il gioco e prepara delle contromosse efficaci, che permettono alla compagine di coach Ravaioli di riagganciare i casalinghi nel punteggio. A dare il vantaggio ci pensa il festeggiato Fascicolo, autore di un eccellente inizio di partita.

Nel secondo periodo i ravennati cambiano qualcosa in difesa e i nostri ragazzi faticano a trovare la via del canestro. Qualche errore di troppo e qualche palla persa per leggerezza permettono agli ospiti di pareggiare a fine secondo periodo, 35-35.

Dal ritorno dagli spogliatoi la partita si fa molto più tattica, e il ritmo si abbassa parecchio. Gli Angels, guidati da un'ottima giornata realizzativa di un Luppino aiutato dal solito Tura, si portano immediatamente sul doppio possesso di vantaggio.

Gli ultimi dieci minuti sono di gestione, con i padroni di casa che si dimostrano molto attenti in difesa grazie alla scaltrezza di Trevisani e Angelilli e alla tenacia del baby Ruggeri e Bontempi, lasciando Ravenna a 56 punti.

Ora si torna immediatamente in palestra, per l'ultima partita della seconda fase, mercoledì 25 febbraio, ospiti degli Stars Bologna (palla due ore 18:30)