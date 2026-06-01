Basket in carrozzina, a NTS Informatica il torneo Riviera di Rimini

Nella finalissima ha superato Olympic Basket Verona per 86-37.

TS Informatica Basket Rimini vince il "Torneo Riviera di Rimini 2026", la grande festa del basket in carrozzina in collaborazione con Regione-Emilia-Romagna Comune Di Rimini RiminiWellnessOFF. Il torneo si è svolto durante la giornata di sabato 30 maggio 2026.

Con l'assenza della formazione di Trento, compensata dalla presenza di tanti amici da varie parti d'Italia, Rimini &Co hanno rimescolato le formazioni, assicurando sia lo spettacolo sia la gran festa. Anche sotto il sole a picco si sono avvicendati in campo vecchie e nuove conoscenze.

Un particolare ringraziamento agli Arbitri Petrilli e Asmi che hanno diretto le pomeridiane.

Alle ore 14:00 - NTS Informatica Basket Rimini - Delfini 2001 Montecchio Maggiore è finita 101-17 (parziali: 21-5, 27-2, 37-4, 30-6) senza storia, con i seguenti tabellini:



Tabellini

NTS informatica Basket Rimini: Papi 26, Raimondi 21, Giustino 18, Forcione 26, Acquarelli 4, Dudjanu 16.

Delfini 2001: Martinini 2, Tommasi 2, Dal Toè 2, Raik 7, Zin 4, Mykytyuk.



Alle ore 16:00 Olympic Basket Verona - Team Rimini è finita 49-44 (parziali: 11-14, 10-8, 14-10, 14-12) una gara molto equilibrata.



Tabellini

Olympic Basket Verona: Fynn 13, Bianchi 4, Farinati 20, Del Pozzo 4, Marconcini 6, Imperio 2.



Team Rimini: Forcione 12, Lo Perfido 12, Raik 16, Storoni 4,Di Pietro, Gomes.



Dopo la pausa "ricostituente" presso il bagno Tiky 26, in abbondanza di libagioni, le squadre sono tornate in campo sotto la direzione degli Arbitri Braga e Iaia che ringraziamo per la partecipazione.



Alle ore 20:30, per il 3°/4° posto Team Rimini ha prevalso 52-37 su Delfini 2001 accelerando nel secondo tempo. (Parziali: 14-8, 12-15, 16-6, 10-8)



Tabellini

Team Rimini: Gomes 4, Lo Perfido 28, Raik 10, Di Pietro 8, Storoni 2.

Delfini 2001: Martinini 1, Tommasi 10, Dal Toè 6, Zin 4, Papi16,Mykytyuk.



Nella finalissima delle ore 22:30 NTS Informatica Basket Rimini ha superato Olympic Basket Verona per 86-37 schierando la migliore formazione possibile (parziali: 23-13, 21-10, 23-9, 19-5) questi i

Tabellini

NTS informatica Basket Rimini: Papi 20, Raimondi 16, Giustino 16, Forcione 14, Dudjanu 20, Acquarelli,Ion.



Olympic Basket Verona: Fynn 19, Farinati 6, Del Pozzo 4, Marconcini 6, Bianchi,Imperio.



Premiazione alle ore piccole, sotto la luna piena, come si conviene a Rimini, regina incontrastata della notte.



