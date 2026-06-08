Basket in lutto: ci ha lasciato coach Piero Pasini

Al "Topone" di Forlimpopoli sono legati i ricordi più belli del Basket Rimini. Aveva 84 anni. Il ricordo commosso di Maurizio Benatti

E’ venuto a mancare Piero “Topone” Pasini, un simbolo del basket romagnolo. Aveva 84 anni. Lunghissima e di successo la sua carriera di allenatore. Rimini, in particolare, la piazza che gli ha regalato più soddisfazioni.

Al coach di Forlimpopoli, infatti, sono legate le ottime stagioni alla Marr Rimini ad inizio degli anni Ottanta: promozione in A1 e i successivi due campionati nella massima serie.

Nel 1990 il ritorno a Rimini, dove riesce ad inanellare una doppia promozione in due anni, prima ritornando in A2 e poi subito in serie A1, con una Marr in cui era già protagonista un giovanissimo Carlton Myers.

Pasini è stato anche protagonista sulle panchine di Forlì, Brindisi, Reggio Emilia per due anni con promozione in serie A1, Brescia, Imola subentrando a Nando Gentile.

Ha allenato anche nel settore femminile, a Faenza e Vicenza.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it

Lo ricorda così co un post su FB Maurizio Benatti, il play della Marr da lui allenata

"Per me Piero Pasini non è stato soltanto un allenatore. È stato un maestro di pallacanestro, certo, ma soprattutto un maestro di vita. Da lui ho imparato il valore dell’impegno, del rispetto, della passione e della serietà con cui affrontare ogni sfida, sportiva e umana.

Ho avuto il privilegio di condividere con lui momenti importanti sul campo, ma ciò che rende ancora più prezioso il suo ricordo è il rapporto che abbiamo continuato a coltivare negli anni successivi. Anche quando le nostre strade sportive si sono separate, non è mai venuto meno quel legame fatto di stima, affetto e sincera amicizia che ci ha accompagnato fino a questi giorni.

Piero apparteneva a quella categoria rara di persone che sanno lasciare un’impronta profonda nel cuore di chi hanno incontrato. La sua competenza, la sua capacità di essere vicino alle persone resteranno per sempre un esempio.

Oggi se ne va un grande uomo, ma il suo insegnamento e il suo ricordo continueranno a vivere in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao caro Coach ti voglio bene!”.