Basket, Mattia Ruggeri premiato dalla FIP ER come miglior promessa della Regione

Ha ricevuto al Palazzo di Varignana il prestigioso riconoscimento di fronte al Presidente federale Gianni Petrucci

Rinascita Basket Rimini è orgogliosa di comunicare che Mattia Ruggeri è stato premiato oggi, 15 novembre, ai FIP Emilia-Romagna Awards 2025, ricevendo al Palazzo di Varignana il prestigioso riconoscimento di Miglior Promessa Giovanile Maschile dell’Emilia-Romagna, di fronte al Presidente federale Gianni Petrucci, all’allenatore della Nazionale senior Luca Banchi e all’allenatore della Nazionale Under 18 Marco Sodini.

"Questo riconoscimento è un motivo di orgoglio per tutto il nostro progetto”, spiega il responsabile del settore giovanile di Rbr, Massimiliano Intorcia. “Oggi premiamo un ragazzo cresciuto con noi fin dal minibasket e capace di arrivare all'esordio in prima squadra, oltre che protagonista con la maglia della Nazionale. Pensiamo che Mattia possa essere un esempio di impegno, passione e abnegazione per tutti i ragazzi riminesi che vogliono inseguire il proprio sogno. In questa avventura tutti gli istruttori, gli allenatori e i dirigenti sono presenti e si dedicano ogni giorno a fornire ai nostri giovani gli strumenti necessari per crescere, sviluppando valori sportivi e morali”.

Mattia Ruggeri, classe 2009, è cresciuto nel settore giovanile di Insegnare Basket Rimini e, dalla scorsa stagione, fa parte delle giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr; con la maglia dei clementini, Mattia disputa questa stagione sia le due categorie giovanili (Under 17 e Under 19) che la Serie C con la prima squadra. Stabilmente convocato dalle Nazionali di categoria, ha preso parte insieme al compagno Nicolò Ronci agli ultimi Europei Under 16, conquistando il quarto posto.