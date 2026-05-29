Basket, Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri nella long list per i Mondiali U17

I due biancorossi faranno parte del gruppo dei 18 giocatori che si ritroverà dall’8 al 23 giugno al PalaRubini di Trieste

Dole Basket Rimini è lieta di annunciare che Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri sono stati inseriti nella long list di coach Michele Catalani per il raduno di preparazione al Mondiale Under 17 di Istanbul.

I due biancorossi faranno parte del gruppo dei 18 giocatori che si ritroverà dall’8 al 23 giugno al PalaRubini di Trieste per preparare la rassegna iridata; nel programma del raduno sono previste anche due amichevoli contro i pari età della Slovenia, in calendario il 18 e 19 giugno.

Al termine della preparazione saranno 12 gli atleti selezionati per partecipare alla FIBA U17 World Cup, in programma nella capitale turca dal 27 giugno al 5 luglio. Gli Azzurri sono stati inseriti nel girone A, dove affronteranno Giappone (27 giugno), Francia (28 giugno) e Stati Uniti (30 giugno). Dal 1° al 5 luglio si disputerà poi la fase finale del torneo, che coinvolgerà tutte le 16 nazionali partecipanti.

Entrambi i giovani talenti riminesi hanno vestito in questa stagione la maglia degli Angels Santarcangelo. Nicolò Ronci ha chiuso l’annata con 10,8 punti di media in Serie C e 18,8 nel campionato Under 19 Eccellenza. Mattia Ruggeri, invece, ha fatto registrare 7,9 punti di media in Serie C e 13,2 in Under 19.