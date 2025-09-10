Basket, Supercoppa LNP a Ravenna: Dole-Fortitudo venerdì 12

È andata in scena nella Sala Consiliare del Comune la presentazione ufficiale della Supercoppa LNP Old Wild West 2025, da venerdì 12 a domenica 14 settembre

È andata in scena nella Sala Consiliare del Comune di Ravenna la presentazione ufficiale della Supercoppa LNP Old Wild West 2025, in programma nella città bizantina da venerdì 12 a domenica 14 settembre. Protagonisti, per la Dole Rimini che sfiderà in semifinale la Fortitudo Bologna, coach Sandro Dell'Agnello e il capitano Giovanni Tomassini.

Così l'allenatore biancorosso: “Ci fa molto piacere essere alla Supercoppa, finalmente iniziano gli impegni ufficiali. Siamo molto contenti del campionato scorso, vissuto sempre al vertice, con avversarie di grande livello. Quest’anno ci piacerebbe confermarci, vorremmo ancora toglierci delle soddisfazioni, in un ambiente come Rimini che sta vivendo la pallacanestro con grande entusiasmo. Il nostro è un gruppo molto pragmatico, avevamo individuato le modalità per operare sul mercato al meglio; pensiamo che sia un roster competitivo e di aver fatto le scelte giuste”.

Testa alla Supercoppa anche per il capitano della Dole, Giovanni Tomassini: “Abbiamo fatto qualche cambiamento dall’anno scorso, per questo motivo cambieremo il nostro modo di giocare. Siamo una squadra diversa, dovremo giocare in modo più veloce, ci dobbiamo ancora conoscere al meglio. C’è grande attesa per questa Supercoppa, in una città come Rimini che sta vivendo un momento di grande entusiasmo per la squadra. Dovremo far vedere dall’inizio ai nostri tifosi la forza della nostra squadra. Denegri? È un grande giocatore, ha feeling con il canestro, dovremo essere bravi a gestirci nel reparto esterni; il fatto di avere quattro ‘ball handler’ veri in squadra può rappresentare una grande opportunità per noi”.

CALENDARIO

VENERDI' 12 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE A2

Ore 17:00 UEB Gesteco Cividale-Unieuro Forlì

Ore 21:00 Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini

SABATO 13 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE B NAZIONALE

Ore 17:00 La T Tecnica Gema Montecatini-TAV Treviglio Brianza Basket

Ore 21:00 Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini

DOMENICA 14 SETTEMBRE – FINALI

Ore 17:30 - Serie B Nazionale

Ore 21:00 - Serie A2

BIGLIETTERIA

L’acquisto dei biglietti avviene unicamente sul canale web Ticketone https://www.ticketone.it/artist/lega-nazionale-pallacanestro/ e presso i rivenditori autorizzati (l’elenco è disponibile sulla pagina Ticketone dedicata all’evento).

I biglietti saranno validi solo per la singola partita ed al termine del primo incontro si procederà allo svotamento dell'impianto. Con successiva riapertura per la seconda gara.

Non sono valide le tessere LNP, CONI, SIAE.

TRIBUNA POSTO UNICO INTERO € 15,00

TRIBUNA POSTO UNICO RIDOTTO UNDER 12 € 10,00

LINK https://sport.ticketone.it/catalog?promoter=90600805

Su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le biglietterie del palasport nei giorni dell’evento resteranno chiuse.

Per le gare di semifinale le vendite si chiuderanno alle ore 19:00 del giorno precedente la gara.

Quindi alle 19:00 di giovedì 11 settembre per le semifinali di Serie A2; ed alle ore 19:00 di venerdì 12 per le semifinali di B Nazionale.

Per le gare di finale, la vendita è consentita fino alle ore 14:00 di domenica 14.

I biglietti per le due finali saranno messi in vendita a partire da 1 ora dal termine di ogni singola giornata di semifinale.

Presentandosi all'ingresso del Pala De Andrè, seguendo le indicazioni dei settori dedicati alle singole tifoserie, sarà verificata la corrispondenza tra il biglietto nominale ed il documento di identità.

IN TV

Tutte le 6 gare della Final Four di Supercoppa LNP 2025 Old Wild West saranno proposte in diretta integrale sulla piattaforma streaming LNP PASS per tutti gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/).