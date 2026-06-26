Basket, Supercoppa LNP: il 18 settembre la semifinale Rimini-Pesaro

UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna l'altra semifinale. Domenica 20 le finali. Da definire la sede della competizione.

Sarà il derby dell'Adriatico il primo impegno ufficiale della Dole Rimini nella stagione 2026/27. La Lega Nazionale Pallacanestro ha infatti definito le date e gli accoppiamenti della Supercoppa LNP: venerdì 18 settembre in semifinale, Tomassini e compagni sfideranno la Victoria Libertas Pesaro; l'altra semifinale sarà UEB Gesteco Cividale - Flats Service Fortitudo Bologna.

Previste per sabato 19 le semifinali di Serie B Nazionale, appuntamento a domenica 20 per le due finali.

Resta ancora da definire, invece, la sede della competizione.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dalla Lega Nazionale Pallacanestro:

Lega Nazionale Pallacanestro comunica le squadre qualificate alla Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, evento inaugurale della stagione sportiva 2026/27.

La competizione andrà in scena, in sede da definire, da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026.

Di seguito le squadre qualificate e gli accoppiamenti in Serie A2 e Serie B Nazionale.

SUPERCOPPA SERIE A2 OLD WILD WEST 2026

LE QUALIFICATE

- Dole Basket Rimini: vincitrice Coppa Italia Serie A2 2026;

- UEB Gesteco Cividale: vincitrice Supercoppa Serie A2 2025;

- Flats Service Fortitudo Bologna: semifinalista Playoff Serie A2 2026 (Rimini, finalista, e Cividale, altra semifinalista, già qualificate);

- Victoria Libertas Pesaro: eliminata ai quarti Playoff Serie A2 2026 (squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento).

GLI ACCOPPIAMENTI

Semifinali – Venerdì 18 settembre

Dole Basket Rimini-Victoria Libertas Pesaro

UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna

Finale – Domenica 20 settembre

SUPERCOPPA SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2026

LE QUALIFICATE

- Verodol CBD Pielle Livorno: vincitrice Coppa Italia Serie B Nazionale 2026;

- FABO Herons Montecatini: vincitrice Supercoppa Serie B Nazionale 2025;

- Virtus GVM Roma 1960: finalista spareggio promozione Serie B Nazionale 2026;

- Logiman Orzinuovi: semifinalista Playoff Serie B Nazionale 2026 (squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento).

GLI ACCOPPIAMENTI

Semifinali – Sabato 19 settembre

Verodol CBD Pielle Livorno-Logiman Orzinuovi

FABO Herons Montecatini-Virtus GVM Roma 1960

Finale – Domenica 20 settembre

NOTA – Sede di gioco, ordine delle gare e orari, sia per la A2 che per la B Nazionale, saranno definiti successivamente.Foto

