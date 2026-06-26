Basket, Supercoppa LNP: il 18 settembre la semifinale Rimini-Pesaro
UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna l'altra semifinale. Domenica 20 le finali. Da definire la sede della competizione.
Sarà il derby dell'Adriatico il primo impegno ufficiale della Dole Rimini nella stagione 2026/27. La Lega Nazionale Pallacanestro ha infatti definito le date e gli accoppiamenti della Supercoppa LNP: venerdì 18 settembre in semifinale, Tomassini e compagni sfideranno la Victoria Libertas Pesaro; l'altra semifinale sarà UEB Gesteco Cividale - Flats Service Fortitudo Bologna.
Previste per sabato 19 le semifinali di Serie B Nazionale, appuntamento a domenica 20 per le due finali.
Resta ancora da definire, invece, la sede della competizione.
Di seguito il comunicato integrale diffuso dalla Lega Nazionale Pallacanestro:
Lega Nazionale Pallacanestro comunica le squadre qualificate alla Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, evento inaugurale della stagione sportiva 2026/27.
La competizione andrà in scena, in sede da definire, da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026.
Di seguito le squadre qualificate e gli accoppiamenti in Serie A2 e Serie B Nazionale.
SUPERCOPPA SERIE A2 OLD WILD WEST 2026
LE QUALIFICATE
- Dole Basket Rimini: vincitrice Coppa Italia Serie A2 2026;
- UEB Gesteco Cividale: vincitrice Supercoppa Serie A2 2025;
- Flats Service Fortitudo Bologna: semifinalista Playoff Serie A2 2026 (Rimini, finalista, e Cividale, altra semifinalista, già qualificate);
- Victoria Libertas Pesaro: eliminata ai quarti Playoff Serie A2 2026 (squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento).
GLI ACCOPPIAMENTI
Semifinali – Venerdì 18 settembre
Dole Basket Rimini-Victoria Libertas Pesaro
UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna
Finale – Domenica 20 settembre
SUPERCOPPA SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2026
LE QUALIFICATE
- Verodol CBD Pielle Livorno: vincitrice Coppa Italia Serie B Nazionale 2026;
- FABO Herons Montecatini: vincitrice Supercoppa Serie B Nazionale 2025;
- Virtus GVM Roma 1960: finalista spareggio promozione Serie B Nazionale 2026;
- Logiman Orzinuovi: semifinalista Playoff Serie B Nazionale 2026 (squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento).
GLI ACCOPPIAMENTI
Semifinali – Sabato 19 settembre
Verodol CBD Pielle Livorno-Logiman Orzinuovi
FABO Herons Montecatini-Virtus GVM Roma 1960
Finale – Domenica 20 settembre
NOTA – Sede di gioco, ordine delle gare e orari, sia per la A2 che per la B Nazionale, saranno definiti successivamente.Foto