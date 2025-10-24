Basket, Tigers: prima in casa e subito derby

Dopo il successo a Forlì, Villanova debutta venerdì alla Tigers Arena contro San Marino. Coach Ravello: “Serve intensità e concentrazione per 40 minuti”

Dopo l’esordio vittorioso in campionato, martedì a Forlì in casa Aics (50-66), Villanova Tigers sono di nuovo in campo. Seconda partita in quattro giorni per la truppa del presidente Lorenzo Meluzzi.

E non sarà una gara come le altre. È il debutto 2025-2026 alla Tigers Arena, ed è un – sentitissimo – derby. Venerdì 24 ottobre sul parquet di Villa Verucchio arriva Basket 2000 San Marino (palla a due ore 21.15).



I titani sono a punteggio pieno, due vittorie ottenute rispettivamente contro Russi (50-58 in trasferta) e Cattolica (51-45). 109 i punti segnati, 95 quelli subiti per la squadra che annovera giocatori conosciuti come Borello, Guida, Fiorani, Lettoli, Liberti, Riccardi e un totem esperto come Lemme.



“Basket 2000 San Marino è avversario tosto, molto ostico. – è il commento pre-partita del coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Occorrerà prestare attenzione ai loro tiratori, non vanno mandati in striscia. È una squadra che ha esperienza in questo campionato, e schiera giocatori importanti. E la gara è sentita”.

Un derby è sempre un derby, soprattutto quando manca da diversi anni poi.

“Ci auguriamo prima di tutto che sia una bella gara di pallacanestro” prosegue lo skipper biancoverde.

Come dovrà interpretarla Villanova per provare a portare a casa il referto rosa?

“Dovremo chiudere i loro chiudere contropiede, mettere tanta intensità sul parquet, in entrambe le metà campo, e mantenere alta concentrazione per tutta la partita”.

Ravello una promessa la fa. “Vogliamo dare il 100%, per offrire una bella serata di sport a chi entrerà alla Tigers Arena. Ci aspettiamo tanto pubblico per l’esordio casalingo dei nuovi Tigers: abbiamo bisogno del tifo dei nostri tifosi, del loro sostegno a favore della squadra”.