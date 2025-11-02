Basket, tris Tigers: exploit sul campo della Stella (55-75)

Villanova sempre in controllo della partita mette la freccia già all’intervallo

Il derby che mancava dal 2023 torna ed è festa Tigers: sugli spalti, gremiti dai tifosi ospiti biancoverdi, e in campo dove i villanoviani di Villa Verucchio fanno la partita. La difesa è asfissiante, in attacco segnano tutti gli esterni e il centro Ceccarelli che costringe la Stella al primo time out sul 2-10. La musica non cambia (due triple di Buo), gli interpreti si: T. Guiducci entra e prima segna di tap in poi arresto e tiro allo scadere: 7-20.

I Tigers non lasciano note stonate in campo e la composizione è armonica e variegata, uno spartito sul quale Ceccarelli prima inserisce una stoppata e poi tre fade away a fila (9-26), Carasso spezza il break ospite con una tripla ma è un fuoco di paglia. Buo manda tutti negli spogliatoi sul 13-31.

Pulvirenti dall’arco prova a scuotere i suoi, ma il coast to coast di Ceccarelli è da applausi e il gap è sempre ampio. Si risveglia Caverzan, risponde Rossi per gli ospiti:30-50.

Gli ospiti non mollano di una nota, e Di Giacomo e Zagano mettono la loro firma sul pentagramma già ricco. Specie il giovane n. 10 segna in tutti i modi e si merita l’applauso di panchina e pubblico. Finisce 55-75. Terza vittoria su tre uscite per i Tigers.

“Abbiamo offerto un’altra buona prova di squadra. – il commento dopo gara di un soddisfatto coach Tigers, Giacomo Ravello – Sin dall’avvio siamo riusciti a trovare buone situazioni in attacco ma soprattutto a difendere forte e rubare molti palloni. Tutto questo ha prodotto il +20 già a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi hanno mantenuto alta la concentrazione, continuando a lavorare in difesa, tanto che la Stella a metà quarto aveva segnato appena 22 punti.

Negli ultimi 10’, senza cedere nulla agli avversari, c’è stata la possibilità di provare anche qualche soluzione diversa in attacco”.

L’allenatore biancoverde si sofferma anche sul clima e sui singoli.

“Sembrava di giocare in casa! Ringraziamo i tifosi che hanno riempito la palestra di via Fantoni e in questo avvio di torneo ci regalano un grande sostegno”.

Sui singoli, Ravello parte da Miro Ceccarelli: “Rimbalzi in attacco e difesa e un’ottima produzione offensiva. Bronzetti è venuto fuori alla distanza gestendo con esperienza e a suon di assist. Rossi quando è chiamato in causa è sempre produttivo, bene i primi punti di Zagano e tutto il pacchetto degli esterni. Nota di merito per il più giovane della squadra: Di Giacomo è entrato benissimo in partita”.

Il coach ora guarda avanti: “Venerdì prossimo ci aspetta una sfida contro un avversario importante – Tigers Forlì – che viene da un inizio di stagione moto positivo. Torniamo in palestra a lavorare duro per farci trovare preparati”.

Tabellino

Pol. Stella - Villanova Basket Tigers 55-75

Villanova Tigers: Mussoni 11, Campidelli 5, A. Buo 12, Ceccarelli 15, Bronzetti 1, T. Guiducci 9, Di Giacomo 11, F. Guiducci, Rossi 5, Zagano 8. All: Ravello

Pol. Stella: Caverzan 10, Guidi 5, Carasso 3, Fraschio 2, Pulvirenti 3, Baldassarri 9, Pecci, Bellini 3, Marsili, Carollo 3, Bertollo 6, Ghiggini 2. All. Daccico

PARZIALI: 7-20; 15-31; 30-50