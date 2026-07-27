Basket, Villanova Summer Playgound in piazza Primo maggio

Dal 29 luglio al 13 agosto la sesta edizione: tornei, minibasket, solidarietàe sedici serate di sporte amicizia nel cuore di Villa Verucchio



Per sedici serate, dal 29 luglio al 13 agosto, piazza I Maggio tornerà a trasformarsi in un grande playground sotto le stelle. È tutto pronto per la sesta edizione del Villanova Summer Playground, l'evento organizzato da Villanova Basket Tigers ASD con il patrocinio del Comune di Verucchio, che negli anni è diventato uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli appassionati della palla a spicchi e dalle famiglie del territorio.

Il Summer Playground è molto più di un torneo di basket. È una festa aperta a tutti, dove sport, amicizia, inclusione e solidarietà si incontrano in un clima di condivisione. Sul campo allestito nel cuore di Villa Verucchio si alterneranno gioco libero, tornei 3 contro 3, minibasket, gare di tiro ed esibizioni, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti.



L'inaugurazione è in programma mercoledì 29 luglio con una serata dedicata al minibasket. Il giorno successivo, giovedì 30 luglio, spazio a uno degli appuntamenti più sentiti: l'All Star Raffo vs All Star Poss, la partita dedicata al ricordo di Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti, due amici che continuano a vivere nel cuore della comunità sportiva. A seguire (o per iniziare), la tradizionale tavolata in piazza organizzata dal Griglificio.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli con le serate dedicate al minibasket, che si svolgeranno anche il 10 e 11 agosto. Per tutti i partecipanti sono previsti gadget, le nuove t-shirt ufficiali dell'evento e, nelle serate finali, il gelato per tutti.



Il momento più atteso arriverà dal 3 al 5 agosto con il King of Playground – Memorial Raffo & Poss, torneo senior 3 contro 3 riservato agli atleti dai 17 anni in su. Le finali e le premiazioni si svolgeranno mercoledì 5 agosto alla presenza del sindaco di Verucchio, Lara Gobbi.



Tra le principali novità dell'edizione 2026 debutta anche il King of Playground Junior, dedicato alle categorie Under 15 femminile, Under 15 maschile e Under 17 maschile, in programma il 6 e 7 agosto. Premiazione con l’assessore allo Sport Cristian Maffei. Un segnale concreto dell'attenzione che Villanova Basket Tigers continua a riservare ai giovani e alla crescita del movimento cestistico.



Accanto allo sport non mancherà la solidarietà. Avis Comunale Verucchio sarà presente con un punto informativo dedicato alla cultura della donazione e il 5 agosto offrirà la tradizionale cocomerata. Collaboreranno inoltre Valore Romagna, l'associazione giovanile Jovia con il progetto Stazione Rosa, l'Apina Solidale della Fondazione San Giuseppe e, per la prima volta, il festival Cartoon Club di Rimini: proporrà ai partecipanti la speciale birra artigianale realizzata in edizione limitata insieme al birrificio Noiz.

“Il Villanova Summer Playground è prima di tutto una festa della comunità. – sottolinea il vice presidente di Villanova Basket Tigers, Samuele Monti –Vogliamo che il basket diventi un'occasione per stare insieme, creare nuove amicizie e far conoscere questo sport anche a chi non lo ha mai praticato. Tutto questo è possibile grazie all'impegno di tanti volontari e al sostegno dell'Amministrazione comunale. Speriamo che anche quest'anno il Playground sia un luogo dove bambini, ragazzi, famiglie e appassionati possano vivere belle serate di sport e di condivisione”.

Dal 29 luglio al 13 agosto, ogni sera, il cuore di Villa Verucchio batterà al ritmo del basket.