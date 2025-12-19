Basket femminile, Ren-Auto: Maria Renzi al raduno nazionale U16

Il centro classe 2010 protagonista delle formazioni del club riminese Under 17 e Under 19.

Ren Auto Rimini Happy Basket comunica con grande entusiasmo e soddisfazione che Maria Renzi, centro classe 2010 protagonista delle formazioni Under 17 e Under 19, é stata nuovamente convocata dal Settore Squadre Nazionali FIP per il raduno ufficiale della Nazionale Under 16 femminile che si terrà dal 27 al 30 dicembre a Roma, agli ordini di Coach Giovanni Lucchesi, per tre giorni di sessioni di allenamento presso il CPO "Giulio Onesti".

Maria era già stata convocata per il raduno della Nazionale Under 16 femminile tenutosi a San Bonifacio (VR) dal 6 al 9 dicembre scorsi. Questa seconda convocazione conferma il suo ottimo percorso e l'impegno quotidiano.

La società si complimenta con Maria per la convocazione e le augura in bocca al lupo per questa bellissima esperienza.