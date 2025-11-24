Baskin, ancora referto rosa per gli Onions

Battuto nettamente il Veni San Pietro in Casale. Match approcciato subito bene con un super primo parziale e poi controllato nei quarti successivi

Ancora referto rosa per gli Onions Rings Santarcangelo in quel di Santa Maria Codifiume nella sfida contro Veni Baskin, in un match approcciato subito bene con un super primo parziale e poi controllato nei quarti successivi.

Primo quarto con gli Onions che partono a razzo con Jason Babbi a segno da tre punti e un Canini in grande splovero, ma sono tutti i Rings a giocare un ottimo primo quarto e a costringere inoltre Veni a soli 10 punti segnati. Il primo parziale termina 28 a 10 per i romagnoli.

Nel secondo parziale Veni risponde con percentuali migliori con Baccilieri e Rambaldi protagonisti. Gli Onions continuano però a segnare con uno scatenato Canini vedono l'esordio come ruolo tre di Mitrugno e terminano il quarto con un canestro in zingarata di Serafini Marco. All'intervallo il punteggio dice 47-29 per i gialloblù.

Terzo parziale con Veni che prova a farsi sotto, Santarcangelo gioca con 2 tre contemporaneamente in campo e cerca di rallentare il ritmo , Alcantara prima e Babbi sulla sirena fissano il punteggio sul 65 a 46.

Ultimi dieci minuti che vedono protagonisti i tre di Veni , Kenle prima e Ashaslau poi con delle ottime incursioni a canestro portano San Pietro in Casale fino al meno 7, ma Santarcangelo grazie ai canestri di Serafini R, Luca Simone e Alcantara sulla sirena tengono a distanza gli emiliani e l'incontro termina sul 75 a 66.

Prossimo impegno per i Rings il derby contro gli Onions Crispy l'11 Gennaio a Santarcangelo al Pala Sgr.

IL TABELLINO

Onions Rings Santarcangelo - Veni San Pietro in Casale 75-66

Onions Rings: Canini 17, Stargiotti 2, Serafini M 6, Bertozzi 2, Ricci 8, Rughi 4, Serafini R 8, Alcantara 8, Serafini C, Mitrugno , Serafini L 2, Babbi 12, Simone 6, Tamburini. All Gasparini

Veni Baskin: Rambaldi 6, Donati 6, Monteduro 4 , Vicino 4 , Monari D 8 , Baccilieri 11, Brighetti 4, Monari M 6, Alshaslau 6, Kenle 6, Guidi 4, Cavallini, Desiderio. All Monari M

Arbitri: Lolli , Turchetti.

Parziali: 28-10 47-29 65-46 75-66