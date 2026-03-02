Baskin, Crispy Onions cadono a Faenza (77-73)

La sconfitta arriva dopo un tempo supplementare in una partita giocata sempre sul filo dell' equilibrio

Ancora una sconfitta di misura per i Crispy Onions che cedono contro Faenza Bianca dopo un tempo supplementare in una partita giocata sempre sul filo dell' equilibrio.

Primo quarto che inizia con Santarcangelo che parte avanti sfruttando gli errori al tiro dei pivot di Faenza. Nella seconda parte del quarto Casamassima per i padroni di casa segna due triple e porta avanti i suoi di un punto al primo intervallo sul 13 a 12.

Nel secondo parziale Faenza allunga grazie a Diso precisa da tre punti mentre i Gialloblu si affidano alle percussioni di Deluca per rimanere a contatto e chiudere all'intervallo sotto di 2 punti sul 32 a 30.

Terzo parziale che inizia ancora con i Pivot di Faenza a segno mentre Bartolini dall'altra parte in penetrazione cerca di mantenere Santarcangelo a contatto. I Faentini grazie al gioco dei ruoli 4 e una sempre precisa Diso terminano il quarto avanti 50 a 46.

Quarto parziale che vede Faenza sempre avanti grazie ad uno scatenato Casamassima e a Mercuriali, gli ospiti però non mollano e con un paio di palle recuperate nell'ultimo minuto, un canestro da tre punti di Zucchetto, e due percussioni di Deluca agguantano il pareggio. A 25 secondi dal termine Diso al tira per portare avanti i suoi ma sbaglia e Lega commette infrazione nel successivo portaggio. Con 10 secondi sul cronometro Bartolini porta la palla a Alessandro D'Ambrosio che tira sulla sirena la palla però non entra e si va all'overtime.

Supplementare che comincia proprio con un canestro di Alessandro D'Ambrosio, facendo ben sperare i Clementini. Faenza però si affida al gioco dei suoi 5 Sangiorgi e Pampanini e si portano avanti di 4 punti ad un minuto dalla fine. Santarcangelo cerca il recupero con i falli sistematici del bonus e le penetrazioni di Bartolini e Deluca che però non sono sufficienti per completare il recupero. Faenza è fredda e precisa dalla lunetta e vince per 77 a 73.

Prossimo impegno e ultima giornata di stagione regolare per i Crispy Onions a Santa Maria Codifiume Domenica 22 Marzo contro Molinella.

IL TABELLINO

Baskin Faenza Blu - Crispy Onions 77-73 dts

Baskin Faenza Blu: Diso 13, Emiliani 13, Casamassima 16, Spada, Esposito, Lega 4, Taroni 4, Nunzi 4, Medri 2, Bentini 2, Pampanini 11, Sangiorgi 6, Guerra, Gracioli. All Geminiani

Crispy Onions: Bartolini 17, D'Ambrosio I. 6, D'Ambrosio A. 8 , Zucchetto 5 , Gouba, Angeli Giu 4, Incerpi 6, Iannacci 2, Taioli, Deluca 19, Cavalieri, Greco, D'Intino. All DiPadova

Arbitri Capra , Rughi

Parziali: 12-13 30-32 46-50 65-65 77-73