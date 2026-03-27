Baskin Emilia-Romagna: domenica a Savignano si giocano gli ottavi di finale

Quattro partite in programma con la partecipazione delle due squadre di Santarcangelo, Onions Rings e Crispy Onions, pronte a contendersi il passaggio ai quarti di finale

Dopo sei mesi di campionato, due gironi e 15 squadre in gara, il campionato regionale di Baskin per l’Emilia-Romagna arriva alle sue fasi finali.

Domenica 29 marzo a Savignano sul Rubicone si disputeranno gli ottavi di finale, con squadre provenienti da tutta la Regione a contendersi il passaggio alla fase successiva del torneo.

Nel corso della giornata si giocheranno quattro partite, con le due squadre di Santarcangelo, gli Onions Rings e i Crispy Onions, che scenderanno in campo nel pomeriggio.

La prima partita si disputerà alle 10,30, con gli SBF Baskin di Ferrara e i Baskin Brothers di Molinella, a cui seguiranno alle 12,30 due delle tre formazioni di Calderara, i West River Jazz contro i West River Pop. La terza squadra calderarese, i West River Rock, sarà l’avversaria degli Onions Rings, alle 15. Chiuderanno la giornata i Crispy Onions contro il Bologna Baskin, alle 17.

Le quattro squadre vincitrici passeranno ai quarti di finale, che si giocheranno a Parma il 12 aprile, mentre le finali si disputeranno il 19 e 20 aprile a Consandolo (FE), per decretare il podio dei campioni regionali.

Per gli Onions è stato senza dubbio un anno particolare: per la prima volta hanno partecipato al campionato con due squadre, dividendo compagni che giocavano insieme già da anni in due formazioni diverse; il nuovo assetto ha costituito una sfida per tutti, dai coach, ai giocatori, ai sostenitori.

La scelta si è resa necessaria per rispondere alla richiesta sempre maggiore di far parte di questa realtà, a riprova di come gli sport inclusivi come il Baskin costituiscano una risorsa fondamentale per i territori, in termini di socializzazione e inclusione, e siano capaci di attrarre e aggregare persone che provengono da percorsi di vita e sportivi anche molto diversi, accomunati dalla condivisione di valori e obiettivi che superano ogni differenza.

Il bilancio è stato sicuramente positivo, entrambe le squadre hanno disputato un ottimo campionato, i giocatori si sono messi alla prova superando le difficoltà iniziali, e la crescita sportiva e umana è stata evidente, dentro e fuori dal campo.

L’appuntamento è per domenica 29 marzo dalle 10,30, con le due squadre clementine che giocheranno alle 15 e alle 17, presso la palestra dell’ISISS “M. Curie” di Savignano sul Rubicone (Viale della Resistenza 31). Ingresso gratuito.