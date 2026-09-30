Beach Bocce, Cattolica sul podio ai Campionati Italiani: Francesco Rotondi è ancora campione

Quarto titolo individuale consecutivo per l’atleta della Bocciofila Cattolica. Terzo posto per il padre Angelo: doppio podio tricolore per il club cattolichino

Cattolica torna protagonista ai Campionati Italiani di Beach Bocce. Alle finali nazionali 2026, disputate il 5 e 6 settembre all’Habitat Le Bandie di Carbonera, in provincia di Treviso, gli atleti della Bocciofila Cattolica hanno conquistato due posti sul podio nella specialità individuale.

A laurearsi Campione d’Italia è stato Francesco Rotondi, che con la vittoria di quest’anno conquista il titolo individuale per il quarto anno consecutivo, confermandosi ancora una volta ai vertici nazionali della disciplina.

A completare il doppio podio cattolichino è Angelo Rotondi, padre di Francesco, che nella stessa specialità ha conquistato il terzo posto. Padre e figlio salgono così insieme sul podio tricolore dell’individuale, firmando un traguardo di particolare rilievo per la Bocciofila Cattolica, che nelle ultime stagioni ha conquistato sette titoli italiani e numerosi piazzamenti, confermando una presenza costante nelle competizioni nazionali.

Al di là dell’aspetto agonistico, il Beach Bocce rappresenta per Cattolica una realtà sportiva particolarmente sentita e partecipata, con numerosi iscritti e un importante valore sociale e aggregativo. Una disciplina capace di unire sport, condivisione e senso di appartenenza, che negli anni ha costruito attorno a sé una comunità attiva e appassionata.

Le medaglie conquistate ai Campionati Italiani premiano quindi non soltanto il percorso degli atleti, ma anche il lavoro portato avanti dalla Bocciofila Cattolica e da tutto il movimento cittadino. Un patrimonio sportivo e sociale che assume ancora più valore nel percorso che vede Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027.



