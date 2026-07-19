Beach Run 2026: Venturelli e Ceccolini dominano a Bellaria Igea Marina

I due portacolori del Cesena Triathlon Asd conquistano la gara davanti a un folto pubblico, sfidando il caldo afoso della serata

Erano i grandi favoriti della Beach Run 2026 di Bellaria Igea Marina e hanno rispettato le attese. A imporsi nella gara podistica di 9,2 chilometri, disputata sabato 18 luglio con partenza alle ore 19 dal Polo Est Village, sono stati il bellariese Luca Venturelli e la riminese Sara Ceccolini, entrambi tesserati per il Cesena Triathlon ASD.

La partenza

Nonostante l'orario serale, gli atleti hanno dovuto affrontare un caldo afoso particolarmente intenso lungo un percorso che ha attraversato le vie cittadine e la spiaggia.

In campo maschile Venturelli ha tagliato il traguardo in 29'21", precedendo Andrea Bonoli (Dinamo Running ASD), staccato di 51 secondi. Terzo posto per Luca De Francesco, giunto al traguardo dopo un acceso finale in volata con Bonoli.

Il podio femminile

Tra le donne successo per Ceccolini, che ha chiuso in 33'45". Alle sue spalle le sorelle mantovane dello XC Team ASD: Alice Papotti, seconda con un ritardo di 41 secondi, e Aurora Papotti, terza a 1'06" dalla vincitrice.