Rimini Calcio: la rosa, il settore giovanile. Ecco i prossimi passi

Tra i pali ci sarà il 2003 Roberto. Mirino sul bomber della Fermana Carmona. Settore giovanile: quattro squadre al via, Righini il responsabile. Incontro proficuo con le società del territorio

Il Rimini Calcio – questo il nome della nuova società - è pronta a partire. Lunedì si apre una settimana calda. Avverrà l’affiliazione al CRER di Bologna e contestualmente a Roma si verserà l'assegno circolare da 150mila euro per l’iscrizione al campionato di Eccellenza.

Poi si potrà lavorare sul cantiere squadra già aperto da qualche tempo dal ds Pietro Tamai per consegnare a mister Gadda ed al suo staff una squadra competitiva per vincere il girone B (compito più facile se la Spal verrà inserita nel girone A, come da più parti ventilato).

A proposito di staff, al fianco di Massimo Gadda ci saranno Andrea Bruniera come match analyst e allenatore della squadra Juniores; Paolo Sciaccaluga come vice, Stefano Dadina come preparatore dei portieri e forse un preparatore atletico con cui è stato allacciato un contatto.

Tra i nomi di giocatori sul taccuino, oltre a quelli già preannunciati nei giorni scorsi (Pasquini, Nava, Moricoli, Ciavatta, Zannoni sono pressochè certi), va aggiunto quelli del portiere classe 2003 Roberto (Vigor Senigallia e Tolentino). Per il centrocampo oltre a Romeo Bertani c'è Federico Nisi, classe 2005, ex Forlì e Sammaurese.

Per l’attacco il nome forte è lo spagnolo Carmona della Fermana (è richiesto in serie D dal Gravina) il cui ingaggio è però molto alto. Si valuta Vittorio Satalino del Santarcangelo, già nel settore giovanile biancorosso. In ballo c’è anche il ritorno di Cicarevic, quest'anno alla Fermana.

SETTORE GIOVANILE In settimana sarà ufficializzato anche il responsabile del settore giovanile. Sarà Aldo Righini, già al lavoro proficuamente nel Rimini di Giorgio Grassi, negli ultimi anni direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Bellaria. Nei giorni scorsi dai nuovi dirigenti è stato organizzato un incontro all’Embassy (padrone di casa uno dei nuovi soci, Alvisi) con le società del territorio per una proficua collaborazione (numerosa la partecipazione), che sarà quanto mai necessaria in futuro ma anche nell’immediato per la formazione della squadre ai nastri di partenza dei campionati provinciali: Juniores, Under 11, Under 13 e Under 14, vale a dire la filiera per accedere la prossima stagione ai campionati regionali.

Si lavora anche al ritorno di Marco Mercuri come segretario. La sede sociale provvisoriamente sarà nei locali sotto la tribuna sociale una volta che il Rimni Calcio avrà accesso allo stadio Romeo Neri. Come magazziniere possibile il ritorno di Paolo Messina.