Caos e feriti al Borgo San Giuliano: auto fuori controllo travolge auto, pedoni e negozi

Vettura impazzita urta tre auto e investe una minorenne

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio nel Borgo San Giuliano, dove un'auto fuori controllo ha provocato un grave incidente lungo via San Giuliano, coinvolgendo diversi veicoli, alcuni pedoni e due attività commerciali.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Aygo condotta da un uomo di 51 anni, persona con disabilità, è uscita dal supermercato Conad di via Tiberio e, dopo aver svoltato a sinistra in via San Giuliano, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento.

L'auto ha dapprima urtato una Renault Scenic con targa olandese, colpendola sulla fiancata, per poi rimbalzare sull'altro lato della carreggiata, dove ha investito una ragazza minorenne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La corsa è proseguita con l'urto contro una Peugeot 2008 e successivamente contro una Smart, che è stata scaraventata contro il muro di un negozio, danneggiando anche il quadro del contatore del gas.

Dopo un ulteriore rimbalzo, la Toyota ha terminato la propria corsa contro il negozio di parrucchieri al civico 25 di via San Giuliano.

Il bilancio provvisorio è di cinque feriti, compreso il conducente della Toyota. Tra i feriti anche la ragazza investita. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, quattro ambulanze, l'automedica e la Polizia locale, che ha chiuso l'area al traffico, coordinato i soccorsi e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo. Gli accertamenti della Polizia locale sono ancora in corso.