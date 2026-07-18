Incidente mortale sull'Adriatica: una persona morta e due ferite dopo un frontale

Sul posto il personale del 118 che ha soccorso e trasportato all'ospedale di Cesena i due feriti

Una persona morta e due ferite: è il bilancio di un incidente stradale accaduto attorno alle 5 di questa mattina sulla Statale 16 Adriatica nei pressi di Cesenatico. Due vetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente sulla corsia diretta a sud e una delle auto è poi finita fuori strada. A perdere la vita sul colpo un 31enne, mentre un 22enne e un altro giovane sono rimasti feriti.



Sul posto il personale del 118 che ha soccorso e trasportato all'ospedale di Cesena i due feriti. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo del deceduto e a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e il tratto di strada. Sul posto anche la polizia stradale e i carabinieri per i rilievi di legge. La circolazione in entrambi i sensi di marcia è rimasta interrotta per oltre un'ora.