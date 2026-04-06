Beat Fest, conto alla rovescia per il ritorno sul lungomare: obiettivo superare 20mila presenze

Sabato 11 e domenica 12 aprile il lungomare si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto tra live, mercatini, intrattenimento e novità dell’ultima ora

“Vogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate. L’obiettivo è crescere e portarlo tra i grandi eventi a ingresso libero della città”. A una manciata di giorni dal via, il conto alla rovescia per il Beat Fest 2026 è ufficialmente iniziato. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il lungomare di Rimini tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di persone tra musica, cibo e intrattenimento. L’obiettivo? Superare le presenze dello scorso anno – ben 20 mila – e affermarsi come la manifestazione di punta del periodo primaverile. “Finalmente, anche Marina Centro ha il suo momento di riferimento, proprio come già accade da anni per zone quali San Giuliano o il Borgo Sant’Andrea – afferma Alessandro Salomao, presidente di Assovespucci ETS -. Noi siamo prontissimi e con la seconda edizione del Beat Fest puntiamo a lasciare ancora di più il segno”.

I promotori non si nascondono: l’obiettivo è quello di crescere ancora. Il tutto anche grazie a una macchina organizzativa sempre più strutturata e a una promozione che ha già dato risultati importanti: la comunicazione social dell’evento ha raggiunto circa 100 mila persone, generando quasi 180 mila visualizzazioni complessive per il video promozionale dell’evento, pubblicato tramite la pagina Instagram ufficiale del comitato.



Il format resta quello vincente: due giorni di festa diffusa sul lungomare, da viale Beccadelli a piazzale Kennedy, con street food, mercatini dell’artigianato, musica dal vivo e dj set fino a tarda notte. Tra le novità dell’ultima ora spicca la presenza di Radio Gamma, che seguirà l’evento in diretta con uno stand dedicato. Non solo: gli artisti dell’emittente animeranno viale Beccadelli, accompagnando il pubblico nel pre-serata e anticipando i dj set principali. Un ulteriore impulso arriverà anche dalla giornata di domenica, su cui si concentra una particolare attenzione dopo le difficoltà meteo dello scorso anno. Per l’occasione, il warm up musicale sarà affidato ai talenti della Rimini Dj Academy di Max Monti, pronti a scaldare il pubblico prima delle esibizioni degli ospiti.

Un progetto che nasce dal basso, dalla volontà condivisa di oltre 70 realtà tra hotel, ristoranti e bar, e che continua a crescere grazie alla collaborazione tra operatori e attori del territorio. Non solo evento, ma vero e proprio brand da vivere e indossare: l’edizione 2026 debutta infatti con il merchandising ufficiale della seconda edizione. Maglie, bag e cappelli pensati per far sentire tutti parte di un unico flow in movimento, tra musica, energia e condivisione.

“C’è grande entusiasmo – conclude Salomao –. Organizziamo il Beat Fest innanzitutto per supportare i nostri operatori e imprenditori, che si mettono in gioco al 100%. Vogliamo dare una scossa all’economia locale, ma anche creare un momento identitario per Marina Centro, far muovere l’economia e al contempo creare un’offerta di divertimento e spensieratezza che non ha precedenti. Per questo 2026 puntiamo a consolidare e superare i numeri della prima edizione, per questo abbiamo investito molto anche nella promozione sul territorio con affissioni diffuse in città, oltre che con contenuti social. Vogliamo che Beat Fest sia sempre più riconoscibile e partecipato. Il nostro obiettivo è chiaro: entrare nella top five dei grandi eventi a ingresso libero a Rimini”. L’appuntamento è quindi fissato: Marina Centro è pronta a riaccendersi e ad accogliere la bella stagione con due giorni di energia, musica e convivialità. Il Beat Fest sta per tornare.