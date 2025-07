Beccato a rubare, si scaglia violentemente contro la sicurezza: arrestato a Riccione

Protagonista un 39enne irregolare sul territorio nazionale

Nel pomeriggio di ieri, 22 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato un cittadino marocchino di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale, per l’ipotesi di reato di rapina impropria.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa “112”, riguardante un furto all’interno di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo era stato notato dal personale del negozio mentre riponeva della merce, prelevata dagli scaffali, all’interno di uno zaino. Successivamente si era recato alle casse, pagando soltanto un articolo, per poi oltrepassarle tentando di uscire.

Fermato da un addetto alla vigilanza e invitato a seguirlo in un locale adibito alla sicurezza per i controlli del caso, il 39enne, vistosi scoperto, avrebbe reagito in maniera violenta, spintonando e minacciando il vigilante nel tentativo di darsi alla fuga.

Il tempestivo intervento della pattuglia ha permesso di bloccare l’uomo e condurlo presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito. I militari, constatato che il soggetto era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e privo di un permesso di soggiorno valido, lo hanno dichiarato in stato di arresto, trattenendolo presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.