Befana Borgo Run posticipata all’11 gennaio per maltempo
L’evento al Borgo San Giuliano rimandato per favorire la partecipazione dei più piccoli
A causa delle avverse condizioni meteo previste per la mattina del 6 gennaio, la Befana Borgo Run al Borgo San Giuliano sarà posticipata a domenica prossima, 11 gennaio.
Il posticipo si è reso necessario per favorire la massima partecipazione da parte dei più piccoli. Befana Borgo Run propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica.
Tutti i fondi raccolti con la vendita delle calze saranno devoluti per due iniziative di solidarietà: Sostenere la fisioterapia di Michele, un ragazzo riminese affetto da una rara patologia che nel giro di pochi anni lo ha immobilizzato al letto; Sostenere la Caritas della Parrocchia di San Giuliano Martire per gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà.
Programma immutato: dalle ore 10:30 iscrizioni in Piazzetta Sergio Zavoli (ponte di Tiberio), ore 11:15 partenza alla ricerca delle Befane disseminate nel Borgo, ore 12:15 festa finale con lotteria gratuita e ristoro.
Befana Borgo Run è organizzata da Pro Loco La Società de Borg aps
Befana Borgo Run 2026 gode del Patrocinio ed il contributo del Comune di Rimini.