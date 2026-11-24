Presunta violenza sulla spiaggia Bellaria, 14enne denuncia una violenza sessuale in spiaggia: indagato un 19enne

I fatti risalgono al luglio 2025, durante una vacanza. La ragazza è stata ascoltata in incidente probatorio davanti al gip

Una ragazza di 14 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 19enne conosciuto durante una vacanza a Bellaria. I fatti sarebbero avvenuti nella notte del 4 luglio 2025, su un tratto di spiaggia, dopo una serata trascorsa con un’amica e due giovani, durante la quale la minorenne avrebbe bevuto alcolici.

Secondo il racconto della ragazza, il giovane avrebbe approfittato delle sue condizioni di alterazione per costringerla a un rapporto sessuale, nonostante i ripetuti rifiuti.

La denuncia è arrivata alcuni mesi dopo, quando la 14enne si è confidata con la psicologa. Il 19enne è indagato per violenza sessuale aggravata e respinge le accuse.

Nei giorni scorsi, il 16 novembre, la minorenne è stata ascoltata in incidente probatorio davanti al gip del Tribunale di Rimini, in un'aula protetta. La testimonianza, acquisita anticipatamente per tutelare la ragazza, potrà essere utilizzata nell'eventuale processo. Ora la Procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato.