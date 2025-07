Bellaria: aggredisce due persone per rubare una bici. Fermato un 30enne senza fissa dimora

La proprietaria del mezzo ha notato lo sconosciuto in sella alla sua bicicletta

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno fermato un uomo marocchino di 30 anni, sospettato di aver rapinato ieri pomeriggio due suoi connazionali, una donna di 30 anni e suo fratello di 28.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, mentre camminava in via Guidi, ha notato uno sconosciuto in sella alla sua bicicletta appena rubata. Insieme al fratello ha quindi cercato di bloccare l’uomo per recuperare il mezzo. Quest’ultimo, però, una volta fermato, ha reagito aggredendo i due con calci e pugni, nel tentativo di fuggire e difendere il “bottino”.

Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dalla vittima, ha impedito conseguenze più gravi. Sedata la lite e accertati i fatti, la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Il presunto autore della rapina, senza fissa dimora e con precedenti, è stato quindi sottoposto a fermo e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.