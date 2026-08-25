Bellaria, aggrediti e inseguiti dopo la serata in discoteca: un 16enne accoltellato

Picchiati dopo una serata al Beky Bay, uno è stato accoltellato all’addome: la polizia cerca gli aggressori fuggiti nella notte

Una serata trascorsa in discoteca a Bellaria, poi la fuga sul lungomare e una violenta aggressione terminata a Torre Pedrera. È stata una notte da incubo quella vissuta da due ragazzi milanesi di 16 anni, in vacanza sulla Riviera.

Tutto sarebbe cominciato all’esterno del Beky Bay di Bellaria. I due giovani, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, sarebbero stati affrontati da un gruppo numeroso di ragazzi. Una trentina di persone, stando al loro racconto, avrebbe preso parte alla prima aggressione. All’origine dello scontro potrebbe esserci stato un diverbio nato durante la serata, forse legato a una ragazza. Un elemento che dovrà però essere verificato dagli inquirenti.

Quando la situazione è degenerata, i due sedicenni hanno cercato di allontanarsi rapidamente. La fuga si è trasformata in un inseguimento lungo il litorale. Uno dei ragazzi sarebbe stato raggiunto da alcuni componenti del gruppo e colpito ripetutamente con calci e pugni. I due sono comunque riusciti a sottrarsi agli aggressori e hanno continuato a correre verso Torre Pedrera, diretti all’hotel dove alloggiava uno di loro insieme al padre.

Pensavano di essere riusciti a mettersi al sicuro. Invece, a poca distanza dalla struttura ricettiva, si sarebbero trovati nuovamente davanti ad alcuni dei giovani incontrati poco prima. È in questo secondo momento che la situazione è precipitata. Uno degli aggressori avrebbe tirato fuori un coltello e colpito all’addome uno dei sedicenni. L’amico, invece, sarebbe stato nuovamente picchiato e avrebbe riportato la frattura del naso. Feriti e impauriti, i due sono riusciti a raggiungere l’albergo. Il padre del ragazzo accoltellato ha dato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi e della Polizia di Stato. Quando gli agenti sono arrivati, però, del gruppo non c’era più traccia.

Il sedicenne ferito all’addome è stato accompagnato all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo gli accertamenti è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’amico è stato invece trasportato al pronto soccorso di Rimini per le conseguenze dell’aggressione. Sulla vicenda sono ora al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato. Dopo la denuncia presentata dal minorenne, l’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto nelle diverse fasi della notte e soprattutto dare un nome ai ragazzi che avrebbero preso parte all’aggressione. Gli elementi raccolti potrebbero consentire agli inquirenti di risalire al gruppo attraverso le testimonianze e gli eventuali filmati disponibili nella zona.