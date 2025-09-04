Bellaria: al via alle iscrizioni per il corso OSS promosso dalla cooperativa Il Cigno
Il corso partirà a Bellaria il 29 settembre
Il Cigno, la cooperativa sociale romagnola che si occupa di servizi per gli anziani, promuove in collaborazione con Irecoop Emilia Romagna un corso di formazione per OSS (operatore socio sanitario) che partirà il 29 settembre presso la CRA La Meridiana 2 di Bellaria - Igea Marina.
Il corso intende formare personale qualificato per assistere persone non autosufficienti in ambito socio sanitario.
Tra i temi affrontati dal corso: promozione del benessere e della relazione, adattamento domestico- ambientale, assistenza alla salute della personam e cura dei bisogni primari degli assistiti.
Il corso, finanziato per oltre il 50% del costo, prevede 1000 ore totali di formazione, 450 ore di stage e si svolgerà presso la Casa Residenza Anziani La Meridiana 2 in via Quinto Ennio 87 a Bellaria Igea Marina. A seguito dell’acquisizione della qualifica, ci saranno buone opportunità di inserimento anche nelle strutture de Il Cigno Cooperativa Sociale.
Per informazioni rivolgersi a [email protected] (0543/370671). Ad oggi sono ancora disponibili dei posti.