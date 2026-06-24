Bellaria, aperto il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco: presto sarà operativo 24 ore su 24

Sono cinque le unità impiegate a rotazione, con relativa dotazione di mezzi

Nello scorso fine settimana ha aperto il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina, presso il Centro Operativo di Protezione Civile in zona Bordonchio. Sono cinque le unità impiegate a rotazione, con relativa dotazione di mezzi. Le attività si intensificheranno nel prossimo fine settimane, per poi protrarsi fino al 6 settembre. Nel periodo nevralgico della stagione turistica il distaccamento sarà operativo 24 ore su 24. “Anche quest’anno e come sempre, le modalità di servizio della struttura e le indicazioni operative, sono state in costante evoluzione”, evidenzia il sindaco Filippo Giorgetti, che prosegue: “Sappiamo quanto il presidio sia fondamentale per tutto un territorio che si estende ben oltre i confini di Bellaria Igea Marina, ma siamo consapevoli che gli organi competenti sono chiamati, annualmente, alle opportune valutazioni in relazione ad esigenze da un lato e risorse dall’altro. Per questo, è più che mai sincero il ringraziamento che rivolgo a nome delle nostre comunità al Ministero dell'Interno, in particolare nella figura del Sottosegretario Emanuele Prisco, alla Regione, al Comando provinciale, esteso a tutte le persone in divisa impegnate a Bellaria Igea Marina". Un sodalizio, quello tra la città di Panzini ed i Vigili del Fuoco, che è alla base anche di un’iniziativa dall’alto valore simbolico ed educativo: Bellaria Igea Marina è infatti una delle sette località scelte per ospitare il ‘campus’ estivo promosso dal Corpo nazionale e rivolto ai ragazzi dai 15 ai 17 anni. Appuntamento al parco del Gelso tra il 5 e il 18 luglio.