Bellaria, apre il “Lido del Carabiniere”: il nuovo spazio estivo per l’Arma e le famiglie

Il presidio sul litorale riminese, frutto della collaborazione tra Comune e Carabinieri, è già attivo per la stagione balneare fino al 16 settembre

A pochi giorni dalla sua inaugurazione ufficiale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ricorda che è pienamente operativo e pronto ad accogliere i suoi ospiti il nuovo “Lido del Carabiniere”, situato sul litorale di Bellaria Igea Marina in via Alfonso Pinzon.

La realizzazione di questo importante presidio, destinato alla protezione sociale e al benessere del personale e delle rispettive famiglie, è stata resa possibile grazie a una proficua sinergia istituzionale con il Comune di Bellaria Igea Marina. L’Amministrazione comunale ha fornito un supporto determinante in tutte le fasi del progetto, confermando il profondo legame di vicinanza e collaborazione tra la città e l’Arma dei Carabinieri, avvalendosi del prezioso ausilio della locale Cooperativa Bagnini per la sicurezza in mare.

La stagione balneare è entrata nel vivo e si protrarrà sino al prossimo 16 settembre. Poiché la struttura dispone ancora di un’ampia ricettività, si riepilogano di seguito le informazioni essenziali per una migliore fruizione:

Chi può accedere: il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio e in congedo e i loro nuclei familiari conviventi. L’ingresso è esteso anche alle vedove e ai vedovi dell’Arma, ai militari di altre Forze Armate e al personale civile della Difesa, nonché, compatibilmente con la disponibilità dei posti, ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, agli appartenenti ad altre Forze di Polizia e agli ospiti occasionali accompagnati dall’avente diritto.

Orari di apertura: tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. I servizi di spiaggia (docce, spogliatoi, area ristoro) sono fruibili dalle ore 08:30 alle 19:30. La sicurezza in mare, assistita da bagnini di salvataggio, è invece garantita nella fascia oraria 09:30–18:30.

Tariffe: l’ingresso e il noleggio del “punto ombra” (ombrellone e due sdraio) sono a pagamento, ma con tariffe agevolate. L’accesso è invece gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità, che usufruiscono di una riserva di 5 postazioni.

Modalità di accesso: è richiesta la prenotazione anticipata, inviando l’apposito modulo all’indirizzo e-mail dedicato (già diffuso tramite i canali istituzionali). L’ingresso senza prenotazione è consentito solo in via residuale, entro il limite massimo di 100 posti.

Il Comando Provinciale invita tutto il personale interessato e le rispettive famiglie a cogliere l’opportunità di usufruire di questa nuova infrastruttura, contribuendo con la propria presenza a valorizzare un progetto fortemente voluto per il benessere di tutta la “famiglia” dell’Arma.