Bellaria, arrestato per droga: in casa 91 dosi di cocaina

La Polizia ha fermato un 50enne albanese dopo aver documentato una cessione. Sequestrati circa 160 grammi di cocaina, 665 euro e materiale per il confezionamento.

Un controllo partito dalle segnalazioni sullo spaccio nel territorio di Bellaria si è concluso con un arresto e il sequestro di oltre 160 grammi di cocaina. È successo nella serata di mercoledì, quando la Polizia di Stato ha fermato in flagranza un cittadino albanese di 50 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nell'ambito di un servizio di osservazione e monitoraggio, avrebbero documentato la cessione di una dose di cocaina a un 40enne italiano. Quest'ultimo è stato successivamente segnalato alla Prefettura per la detenzione della sostanza per uso personale. Subito dopo è scattata la perquisizione nell'abitazione del 50enne, classe 1974, che si trovava già agli arresti domiciliari nell'ambito di un altro procedimento penale. Durante la ricerca, gli investigatori dell'Antidroga hanno trovato parte della cocaina all'interno di una scarpiera e il resto nascosto sotto una tegola sulla terrazza del balcone della cucina.

In totale sono state sequestrate 91 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 160 grammi. Gli agenti hanno inoltre trovato 665 euro in contanti e diverso materiale che, secondo quanto riferito dalla Questura, sarebbe stato utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria in vista del giudizio direttissimo.