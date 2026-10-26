Bellaria, attivo lo sportello per l’amministratore di sostegno

Il servizio gratuito è nella Casa della Comunità e offre informazioni e orientamento a cittadini, familiari e caregiver

È attivo all’interno della Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina dal 15 ottobre lo Sportello per l’Amministratore di Sostegno, gestito da VolontaRomagna in collaborazione con il Tribunale di Rimini e i Distretti socio-sanitari.

Lo sportello si trova nell'ambulatorio 8, al primo piano della palazzina di recente costruzione ed inaugurata ufficialmente a metà luglio, ed è aperto il primo e il terzo giovedì di ogni mese, dalle ore 10.30 alle 12.30, su accesso libero e su appuntamento (0541 709888).

Il servizio, completamente gratuito ed esito del percorso di co-progettazione di nuove risposte ai bisogni della comunità, offre informazioni e orientamento sull’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, supportando cittadini, familiari e amministratori nella comprensione delle procedure, nella predisposizione della documentazione e nell’accesso ai servizi competenti.

La sua attivazione, infatti, è il risultato del lavoro svolto all’interno del percorso Casa Community Lab, che ha coinvolto servizi sanitari e sociali, Comune di Bellaria Igea Marina, VolontaRomagna e realtà del Terzo Settore nella lettura condivisa dei bisogni del territorio. Tra le priorità emerse vi era quella di rendere più semplice e accessibile l’accesso alle informazioni e all’accompagnamento per le persone fragili, le loro famiglie e i caregiver.

L’arrivo dello Sportello nella Casa della Comunità rafforza il ruolo di questo luogo come punto di riferimento per l’orientamento, l’integrazione tra servizi e la collaborazione con il Terzo Settore, offrendo ai cittadini un accesso più semplice e vicino a un servizio di particolare rilevanza sociale.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare VolontaRomagna all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare al numero 0541 709888.



