L'episodio in via Islanda Rimini, ciclista aggredito da tre cani liberi sulla ciclabile del Marecchia: il suo racconto

L'uomo ha presentato un esposto: chiede accertamenti sulla custodia degli animali e provvedimenti per tutelare l'incolumità pubblica

Un cittadino riminese ha presentato un esposto al Comune di Rimini, all'Ausl e alla Polizia Locale, dopo essere stato aggredito da tre cani in via Islanda, poco prima dello stadio del baseball Rino Zangheri e nell'area del campo nomadi. È lui stesso a raccontare alla nostra redazione i fatti, avvenuti mercoledì 18 novembre alle 12.30. L'uomo stava pedalando sulla ciclabile, sulla sponda nord del fiume Marecchia, in direzione monte-mare, quando gli si sono avvicinati tre cani di grossa taglia, due con pelo marrone chiaro e uno con pelo bianco, di razza Pitbull-Dogo Argentino. "Arrivando in zona ho notato subito i cani liberi senza alcun guinzaglio e senza museruola, ho quindi frenato immediatamente rallentando il passo della mia pedalata e appena mi sono avvicinato a poca distanza dal campo nomadi-stadio del Baseball, sono stato prontamente aggredito e rincorso, soprattutto da parte del cane con mantello bianco che fortunatamente non è riuscito ad azzannarmi: anche perché ho cercato con la gamba e il piede destro di allontanarlo e poi sono riuscito a riprendere ed aumentare la mia pedalata ed a distanziami da tutti loro dopo diverse centinaia di metri", racconta. Una volta arrivato in fondo al cavalcavia di intersezione con la Statale 16, il riminese ha incontrato due ragazze e un ragazzo, che stavano portando al guinzaglio due cani di piccola taglia: "Li ho avvisati immediatamente di non procedere in direzione monte per evitare di incappare in una possibile situazione di pericolo sia per loro stessi che i cani al seguito". Il riminese riferisce di non avere testimoni né di essere a conoscenza "dei proprietari dei cani, nemmeno da dove provengano, ma sono al corrente di altre segnalazioni che riguardano gli stessi animali che circolano liberi o mostrano atteggiamenti aggressivi in quella zona, e che in recente passato hanno anche morso un ciclista di passaggio". Nell'esposto il cittadino ha chiesto accertamenti delle autorità competenti sulla corretta custodia e gestione dei cani, la loro iscrizione all'anagrafe canina e l'adozione di un'ordinanza sindacale "che imponga al proprietario l'obbligo di guinzaglio, museruola e messa in sicurezza della proprietà, a tutela dell'incolumità pubblica". Come citato dal cittadino, un analogo episodio era avvenuto a inizio 2025. In quel caso il ciclista era stato morso. Il Comune era poi intervenuto con un'ordinanza.