Bellaria, auto si ribalta in via Ravenna: soccorse mamma e figlia

Incidente nella zona della Cagnona: la vettura ha urtato due mezzi parcheggiati e si è capovolta

Incidente mercoledì mattina, poco prima delle 8, in via Ravenna, nella zona della Cagnona a Bellaria Igea Marina. Una donna, alla guida di una Opel Astra con la figlia a bordo, stava procedendo in direzione Rimini quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura. L’auto ha urtato altri due mezzi parcheggiati sul lato destro della strada, finendo poi per ribaltarsi e rimanere capovolta. Mamma e figlia sono rimaste all’interno dell’abitacolo e sono state liberate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia Locale. Entrambe erano coscienti e sono state trasportate in ospedale con codice di media gravità. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Locale.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Ravenna è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con conseguenti rallentamenti alla circolazione.