Bellaria, avviso pubblico per nuove tombe di famiglia al cimitero

Manifestazioni di interesse entro il 17 ottobre: concessioni di 90 anni, con tariffe da 33mila a 60mila euro

È attualmente online, con scadenza fissata a sabato 17 ottobre, l’avviso pubblico esplorativo volto a raccogliere manifestazioni di interesse per l’eventuale assegnazione in concessione di nuove tombe di famiglia all’interno del Cimitero Comunale di Bellaria. Un atto che ha funzione esclusivamente consultiva e non vincolante per le parti: riservandosi il Comune, in esito alla procedura, di individuare i manufatti da dare in concessione nel concreto e quindi indire apposito, successivo bando pubblico per l’assegnazione degli stessi. Come detto, le tombe di famiglia oggetto dell’avviso riguardano il cimitero di via Giovanni XXIII, che ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria sono assegnabili in concessione per novant’anni secondo tariffe che vanno dai 33.000 euro per la mezza cella famigliare da cinque loculi ai 60.000 euro della cella famigliare intera da dieci loculi. A suddette tariffe si aggiungono le spese amministrative per stipula e registrazione del contratto di concessione, precisando che il richiedente dovrà impegnarsi ad accettare la tariffa ‘definitiva’ della tomba di famiglia, da determinarsi ed eventualmente conguagliarsi a fine lavori. L’avviso si rivolge ai cittadini residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina, ai cittadini non residenti ma che lo siano stati in un qualunque periodo della loro vita e a coloro che sono residenti in un’area di circolazione di competenza delle parrocchie Santa Margherita di Bellaria Monte, Santa Maria Goretti di San Mauro Pascoli e San Martino di Bordonchio; è comunque facoltà dell’autorità comunale valutare la concessione dei manufatti per i casi esclusi da tale elenco. Gli interessati dovranno far pervenire le domande entro e non oltre le ore 12.00 del 17 ottobre, depositando la manifestazione d’interesse in carta semplice presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bellaria Igea Marina, oppure inviandola in formato digitale via pec a [email protected]. Per informazioni: 0541.343765 oppure 0541.343730.