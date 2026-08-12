Bellaria: Biblioteca Panzini, nuovo box per la restituzione dei libri anche fuori orario

L’intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione degli spazi, della segnaletica e dell’accessibilità della biblioteca

Da qualche giorno, ad accogliere i fruitori della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini vi è all’esterno un nuovo box metallico personalizzato; contenitore realizzato appositamente per consentire la restituzione dei libri avuti in prestito anche quando la struttura è chiusa. Un servizio utile che intende andare incontro alle esigenze dell’utenza, parte a sua volta di un percorso più ampio e di un progetto definito dalla Biblioteca Comunale e legato ad apposito bando regionale: un piano complessivo che guarda al miglioramento a 360 gradi della funzionalità dei servizi, interessando anche spazi e segnaletica interni, con un'attenzione particolare al tema dell’inclusione e alla fruibilità degli stessi da parte delle persone con disabilità.