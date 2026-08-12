Carburanti, controlli a tutto campo della Finanza: sette impianti su dieci fuorilegge

Irregolarità al 70% in Italia, conferme anche nel Riminese

Sette distributori su dieci sono risultati irregolari nei controlli nazionali della Guardia di finanza. Verifiche che hanno interessato anche gli impianti del Riminese, dove le Fiamme Gialle parlano di un livello di irregolarità sostanzialmente in linea con quello nazionale, senza però fornire un dato provinciale preciso.

Tra marzo e luglio sono stati eseguiti circa 4.800 controlli sul settore carburanti, con 1.371 verifiche sulle accise. Contestate inoltre 2.279 violazioni a 937 operatori, soprattutto per mancata esposizione dei prezzi e differenze tra quelli comunicati e quelli effettivamente praticati alla pompa.

Nel Riminese una precedente ondata di controlli, tra il 12 e il 25 marzo, aveva già evidenziato violazioni amministrative nel 30-40% dei sopralluoghi. Le verifiche proseguono, mentre l'invito agli automobilisti resta quello di controllare sempre il prezzo effettivamente applicato alla pompa.