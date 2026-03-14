Bellaria capitale della fantascienza: torna StarCon Italia con star internazionali e scienza

Dallo spazio alla fantascienza: ospiti Roberto Vittori, Nana Visitor, Edward James Olmos e tanti altri. Dal 10 al 12 aprile

Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention italiane dedicate a fantascienza, fantasy, scienza e gioco.

Per tre giorni appassionati provenienti da tutta Italia si ritroveranno per vivere un grande evento dedicato all’immaginario fantastico, tra incontri con ospiti, conferenze e attività ludiche. La manifestazione riunisce diverse realtà del fandom italiano e propone un ricco programma pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età, dagli appassionati di serie televisive e cinema agli amanti della scienza e della letteratura fantastica.

Tra gli ospiti internazionali ci saranno Nana Visitor, nota per il ruolo di Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine, e Edward James Olmos, protagonista di Blade Runner, della serie Miami Vice e di Battlestar Galactica. Atteso anche Marc McClure, interprete di Jimmy Olsen nel film Superman e di Dave McFly in Ritorno al futuro.

Dal mondo di Star Wars arriveranno Ross Sambridge e James Taylor, attori, stand-in e controfigure in diversi episodi della saga creata da George Lucas. Tra gli ospiti italiani anche Giorgio Locuratolo, attore e doppiatore che ha prestato la voce a numerosi personaggi di cartoni animati e serie televisive tra gli anni Settanta e Novanta.

Spazio anche alla scienza e alla divulgazione. Interverranno il Generale Roberto Vittori, astronauta che ha partecipato a tre missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronomo Sandro Bardelli dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, e Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini. Con loro anche Daniela Alvisi e Alessandro Casali dell’Associazione Astronomica del Rubicone, che guideranno il pubblico in un viaggio tra scienza, fantascienza e colonne sonore.

Tra gli ospiti culturali figurano Marco Pellitteri, sociologo dei media ed esperto di cultura pop; le scrittrici Irene Luccioni, che presenterà il libro UtòpiA.I., e Francesca Gisotti, autrice di A Hill Valley con Marty e Doc. L’universo di Ritorno al futuro. Presente anche Carlo Recagno, sceneggiatore del fumetto Martin Mystère, e il divulgatore di manga e anime Maurizio “Kirio1984” Iorio.

Sul palco saliranno inoltre Marcello Rossi, Nicola Vianello, Gabriella Cordone Lisiero, Daniele Roccati, Alessio Candeloro e Massimiliano Mancini, con incontri dedicati agli universi di Doctor Who e Star Trek, tra notizie televisive ed editoriali, lezioni di battaglia klingon, lingua vulcaniana e curiosità legate alla fantascienza più irriverente. Starcon sarà anche l'occasione per festeggiare i 60 anni di Star Trek, i 40 dello Stic-Al Star Trek Italian Club Alberto Lisiero e i 30 di Ultimo Avamposto.

Durante la convention i partecipanti potranno assistere a panel con ospiti italiani e internazionali, approfondimenti scientifici e incontri dedicati alla cultura pop e alla narrativa di fantascienza. Spazio anche a giochi e ad allestimenti speciali. Imponenti scenografie saranno garantite da Empira Star Wars Fan Club e Rocca Prop. La sala giochi Starcon proporrà tornei, sfide a tutti i livelli: dai giochi da tavolo a quelli di ruolo. Sarà in Starcon anche Arcade Story, uno spazio dedicato alla cultura dei videogiochi arcade, tra cabinati originali, flipper e classici che hanno fatto la storia delle sale giochi.

Anche quest’anno la convention avrà una finalità solidale: il ricavato delle attività benefiche sarà devoluto alla Croce d’Oro Sciarborasca, associazione ligure di cui faceva parte Davide Candeloro, storico collaboratore della manifestazione recentemente scomparso.

Da anni punto di riferimento per il fandom italiano, StarCon Italia offre l’occasione di incontrare dal vivo protagonisti del cinema, della televisione e della divulgazione scientifica, condividendo la passione per l’esplorazione, l’immaginazione e il futuro. All’interno della manifestazione si svolgeranno anche STICCON XXXVIII, convention ufficiale dello STIC-AL – Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Kronos One – I giorni dell’Onore e Regeneration 6.

Starcon Italia 2026 è organizzata da STIC-AL – Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club, Ultimo Avamposto e Rocca Prop, in collaborazione con Star Trek Horizon ed Empira Star Wars Fan Club.