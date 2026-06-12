Bellaria, conto alla rovescia per lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Il 21 giugno le Frecce Tricolori torneranno dopo l’indimenticabile show del 2022, per una manifestazione che inizierà alle 16.30 circa

Conto alla rovescia cominciato per uno degli eventi romagnoli più attesi del mese di giugno. Manca infatti poco più di una settimana al Bellaria Igea Marina Air Show 2026: con la Pattuglia Acrobatica Nazionale, fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare ed eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, che darà idealmente il via all’estate di Bellaria Igea Marina in straordinaria concomitanza con la Notte Rosa e la Notte Rosa dei Bambini, altro contenuto esclusivo quest’ultimo, dell’offerta turistica cittadina. Le Frecce Tricolori saranno il piatto forte dell’air show organizzato dall’Aeroclub Francesco Baracca di Lugo, in collaborazione con Amministrazione Comunale e Fondazione Fondazione Verdeblu, per il pomeriggio di domenica 21 giugno. Evento nell’evento, le prove di sabato 20 giugno che renderanno lo show, di fatto, una manifestazione di due giorni.

Uno spettacolo da non perdere, come sempre quando a solcare il cielo sono i dieci Aermacchi MB-339PAN, l’addestratore biposto che dal 1982 è in uso al 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. Per tutti, le Frecce Tricolori, amatissima e seguitissima pattuglia fondata a sua volta nel 1961: che si è guadagnata nei decenni un ruolo di primissimo piano nel pantheon del volo acrobatico internazionale, al punto da essere diffusamente considerata la migliore in assoluto. Anche in ragione di un display di volo da record, essendo l’unica nel suo genere a impiegare dieci aerei, oltre che alla complessità e la sincronia di figure che rendono l’esibizione della Pan uno spettacolo ineguagliabile.

A Bellaria Igea Marina, le Frecce Tricolori torneranno dopo l’indimenticabile show del 2022, per una manifestazione che inizierà alle 16.30 circa. A dare il via alle danze, il passaggio con bandiera e la dimostrazione di soccorso dell’elicottero HH 139 AM del 15º Stormo dell’Aeronautica Militare. A seguire, saranno protagonisti altri due aeromobili ad ala rotante: l’AB 412 della Polizia di Stato e l’AW 169 della Guardia di Finanza, che offriranno rispettivamente una dimostrazione di recupero e una dimostrazione di volo. Spazio poi al volo acrobatico civile, con il duo emiliano composto da Marcello Tedeschi e Attilio Tarabusi, i due talentuosi piloti che, a bordo di altrettanti Yakovlev Yak-52, compongono il Ttake Aerobatic Team. I loro movimenti anticiperanno il display di due elicotteri del 7º Reggimento AVES ‘Vega’ dell’Esercito: preludio dell’arrivo più atteso, previsto dopo le 18.00, quando le livree dei dieci MB-339PAN disegneranno il cielo di Bellaria Igea Marina. Gli assetti, l’ordine di uscita e gli orari saranno replicati, salvo piccole modifiche, nella giornata delle prove, ossia il pomeriggio di sabato 20 giugno.

Così il sindaco Filippo Giorgetti: “È un grande onore per noi riaccogliere le Frecce Tricolori, ed è un particolare motivo d'orgoglio che abbiano scelto proprio il weekend della Notte Rosa per essere a Bellaria Igea Marina, nel cuore della Romagna ed in occasione di un evento così importante per la nostra destinazione turistica. Per un air show che si preannuncia imperdibile anche in ragione del programma di esibizioni che anticiperà la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Proprio la particolarità del fine settimana che andrà dal 19 al 21 giugno, rende ancor più significativa anche la partecipazione di tutti coloro che saranno presenti a Bellaria Igea Marina insieme all’Aeronautica Militare, esibendosi in volo o prendendo parte alla manifestazione con stand e info point: l’Esercito, la Questura con la Polizia di Stato, il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. A tutti loro, un grande ringraziamento, esteso e soprattutto alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine i quali daranno un indispensabile contributo nella gestione della viabilità e dell’ordine pubblico, in un fine settimana così sfidante sotto il profilo logistico: la stessa Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Sezione navale della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e la nostra Polizia Locale. E poi il grazie più grande, quello alla Pattuglia Acrobatica Nazionale che, come nell’ultima occasione del 2022, siamo certi troverà a Bellaria Igea Marina un’accoglienza unica".

Sarà centrale, sia rispetto allo spazio di volo, sia per la logistica della manifestazione, il villaggio allestito in piazzale Capitaneria di Porto, sul lato Igea Marina del porto canale. Qui, saranno presenti stand espositivi appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, oltre che info point e desk di accoglienza a servizio del pubblico; sarà inoltre disponibile gratuitamente il servizio di trasporto tramite traghetto da una sponda all’altra dello stesso porto canale, mentre sarà precluso l’accesso ai due moli, eccetto personale autorizzato ed accreditati.

Sul fronte delle aree di sosta, si comunica che domenica 21 giugno sarà possibile parcheggiare nelle aree esterne della vicina ex Colonia Roma; tra le altre opzioni relativamente prossime all’area di manifestazione, si segnalano poi il parcheggio di via dei Saraceni – zona mercato ittico – , quello che circonda il Palacongressi in via Uso, le aree di sosta di via Pisani e di piazza del Popolo, nonché le aree esterne al Palazzetto dello Sport di viale Ennio.