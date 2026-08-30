Bellaria dice addio ad Adele: faceva km in bicicletta per vendere il pesce

La città l'aveva omaggiata con una statua. È scomparsa a 91 anni

Venerdì scorso (28 scorso) è scomparsa a 91 anni Adele Forlazzini, cittadina bellariese, molto nota perché era solita percorrere km su km per vendere pesce, dalla città all'entroterra, spostandosi su una bicicletta. Aveva iniziato da bambina e nel 2019 il Comune di Bellaria Igea Marina l'aveva omaggiata con una statua, in zona palacongressi.

Il Comune la ricorda così: "Un abbraccio grande si stringe intorno a te, cara Adele. Con il mare negli occhi e la salsedine sulle mani… sei diventata memoria storica della nostra città. Chissà quante volte, affacciata sul Porto, hai visto rientrare le barche e, con la tua bicicletta, hai portato il pesce nelle case e nelle campagne, percorrendo chilometri tra il mare e l’entroterra. Oggi ci piace immaginarti ancora lì… tra le barche dei pescatori, nel tuo Porto… e oggi, proprio qui, il Porto si prepara a celebrare la sua festa...quel mare, quel pesce e quella marineria che hanno segnato la storia della nostra città".

La ricorda anche Valentina, titolare di Valentina Parrucchiera Unisex e ideatrice del format di eventi "Ageless music Party": "Adele era una donna speciale. Aveva lo spirito di una ragazza, un’energia bellissima e quella capacità rara di avere una parola per tutti, un sorriso, un aiuto, un gesto gentile. Veniva anche alle feste nel mio salone e la sua presenza era sempre una gioia. Era una persona autentica, generosa, piena di vita. La sua storia resterà legata per sempre a Igea Marina e a quella statua che racconta la Pisaera, simbolo delle donne dei pescatori romagnoli. Ma io voglio ricordare soprattutto Adele, la persona: una donna bella, dentro e fuori, con uno spirito giovane che non aveva età".