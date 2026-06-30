Bellaria, dopo Notte Rosa e Frecce Tricolori aprono i cantieri per le asfaltature

Il sindaco: "Scelte queste tempistiche per contenere i disagi per cittadini e turisti"

Al via oggi (30 giugno) a Bellaria, per una settimana, un altro stralcio degli interventi straordinari di asfaltatura che interesserà una parte di via Ennio e soprattutto un ampio tratto di via Ravenna in zona Igea Marina, partendo dalla rotatoria di via Orazio in direzione Rimini, e alcune strade a monte della stessa. "Oltre 200.000 euro il valore complessivo delle opere al via, con le quali il piano asfalti comunale raggiunge un valore economico complessivo per il solo anno 2026 di oltre 600.000 euro", spiega l'amministrazione comunale. I lavori si svolgeranno in un momento successivo a due weekend di grande afflusso turistico, a partire dal quello della Notte Rosa e dell’air show che ha visto esibirsi le Frecce Tricolori, "proprio per contenere il più possibile i disagi per residenti, strutture ricettive e balneari".

“Le zone interessate dall’intervento sono abbastanza periferiche rispetto alla fascia turistica vera e propria, ma comunque nevralgiche per gli spostamenti di chi vive il territorio. Motivo in più per operare rapidamente contenendo le criticità”, aggiunge il sindaco Giorgetti, che ricorda: "Questi lavori seguono altri significativi interventi completati in vista dell’estate in tema asfalti: su tutti, quello che ha riguardato nella sua totalità l’area di sosta in piazza del Popolo, quello condotto in viale Panzini tra via Rubicone e via Pascoli, ma anche le opere realizzate in via Uso, via Virgilio e via Metauro".

All’intervento sul fondo stradale in zona Igea Marina, si unisce quello di sistemazione di avvallamenti e parti ammalorate delle parti pedonali in via Perugia: "Problematiche - specifica il sindaco - causate dalle radici di pini che insistono su proprietà private, di cui l’Amministrazione Comunale ha comunque deciso di farsi carico in ottica di sicurezza e fruibilità di una strada frequentata e apprezzata, in particolare in orario serale".

Infine, nelle ultime 24 ore, è avvenuta l’accensione di tutte le fontane della città: “un segnale di attenzione, anche volto a contrastare l’emergenza caldo, oltre che sancire simbolicamente l’entrata nel vivo nella stagione turistica per Bellaria Igea Marina".