Bellaria: due borse di studio in memoria di Sandro Fornari per sostenere giovani meritevoli

L'iniziativa di Malibù e Mapo Club

Due realtà storiche del divertimento notturno di Bellaria Igea Marina, Malibù e Mapo Club, hanno deciso di trasformare il ricordo di un concittadino prematuramente scomparso in un gesto concreto di solidarietà e sostegno ai giovani. Nasce così una doppia borsa di studio dedicata a Sandro Fornari, scomparso nel 2023, destinata a sostenere gli studi di due ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica.

Le borse di studio saranno simbolicamente consegnate nelle mani del sindaco Filippo Giorgetti e, come previsto dai promotori, saranno indirizzate a due studenti meritevoli selezionati dagli uffici comunali.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più giovani, e investire sulle loro potenzialità, promuovendo al contempo un’idea di divertimento sana e responsabile.

“Per noi di Malibù, Mapo Club e per tutti i ragazzi coinvolti nel progetto questo gesto vuole lanciare un messaggio chiaro: valorizzare il merito, sostenere chi ha più bisogno e rafforzare il tessuto sociale e culturale della nostra comunità.”