Bellaria, due nuovi defibrillatori per il Comando di Polizia Locale

Presto alla dotazione si aggiungerà un terzo defibrillatore

La comunità di Bellaria Igea Marina può contare da oggi su una nuova importante implementazione sul fronte del soccorso salva vita e della sicurezza. Frutto di un finanziamento regionale, sono infatti ora in dotazione al Comando di Polizia Locale due nuovi defibrillatori di ultima generazione, che sostituiranno precedenti strumentazioni ormai obsolete. Si tratta di strumenti altamente 'intelligenti', in grado di rendere più semplici ed efficaci le operazioni di intervento da parte degli agenti, presto integrati da un terzo defibrillatore dello stesso tipo che verrà collocato in postazione fissa sul territorio. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina (mercoledì 13 agosto) per mano del Direttore della Centrale Operativa 118 per la Romagna Maurizio Menarini, ricevuto dal Sindaco Filippo Giorgetti, dall'Assessore Ivan Monticelli, dal Capo di Gabinetto con funzione di supporto alla Sicurezza Antonio Amato e da una delegazione della PM guidata dal Vice Comandante Giovanni Bagli.