Rimini, esce dalla palestra e si trova davanti l'ex già denunciato per stalking: arrestato

Lei si è barricata in auto, lui avrebbe iniziato a colpire la carrozzeria della vettura sferrando pugni

Un 57enne residente a Savignano sul Rubicone è stato arrestato ieri (1° settembre) a Rimini, dopo aver importunato l'ex compagna, che lo aveva già denunciato per atti persecutori. Sul capo dell'uomo, difeso dall'avvocato Massimo Melillo, pendeva già un ammonimento del Questore. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna è uscita da una palestra di Rimini, trovandosi di fronte all'uomo nel parcheggio. In un crescendo di tensione e concitazione, lei si è rifugiata nella propria auto, chiamando il 112, mentre l'ex compagno avrebbe iniziato a colpire la carrozzeria della vettura, sferrando pugni. L'operatore del 112 ha sentito dunque in tempo reale le urla della vittima e i rumori della carrozzeria, provocati dai pugni del 57enne: in breve è arrivata una pattuglia dei Carabinieri, che ha fermato l'uomo, mentre questi tentava di fuggire. L'udienza di convalida dell'arresto al momento non è stata ancora fissata, ma dovrebbe tenersi tra giovedì e venerdì mattina.