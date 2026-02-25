Bellaria Igea Marina, 70 anni fa l'autonomia e la nascita del nuovo comune

Sabato 28 febbraio le celebrazioni per l'anniversario

Sono passati 70 anni dalla nascita del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina, nato grazie alla storica decisione favorevole espressa da un commissario prefettizio che portò all’emanazione del decreto firmato dall’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 17 gennaio 1956, e il 28 febbraio dello stesso anno con l’istituzione vera e propria del nuovo Ente insieme all’elezione di Nino Vasini, primo sindaco di Bellaria Igea Marina dell’11 giugno. Ed è per questo che sabato 28 febbraio, la comunità cittadina è chiamata a celebrare questa fondamentale ricorrenza nella cerimonia organizzata per l’occasione in piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini.

“Quella di sabato, intende essere una vera e propria festa di compleanno, a cui invito tutta la cittadinanza a prendere parte: per stringerci attorno alla nostra storia, ai valori che l’hanno contraddistinta, ricordando tutti coloro che si spesero per guadagnare l’autonomia e, al contempo, guardare al futuro, che vogliamo prospero, della nostra comunità.” Queste le parole con cui il Sindaco Filippo Giorgetti introduce l’appuntamento di sabato, quando farà gli onori di casa insieme a una rappresentanza della Giunta comunale.

Il programma prevede il ritrovo di fronte alla Biblioteca alle 10.30, orario a partire dal quale si alterneranno diversi momenti istituzionali e musicali. Saranno presenti gli alunni della 4^ A della primaria Tre Ponti - classe che ha curato il progetto sulla storia di Bellaria Igea Marina ‘C’era una volta’, ora in esposizione presso la stessa Biblioteca – che diretti dalla Direttrice di Accademia InArte Ilaria Mazzotti eseguiranno quattro brani, tra cui l’Inno nazionale italiano. Le celebrazioni saranno impreziosite dal reading offerto da alcuni ragazzi della secondaria di primo grado Panzini, i quali leggeranno articoli di giornali dell’epoca, preziosa testimonianza degli storici giorni vissuti allora dalla città. Non mancheranno le sorprese, come ad esempio la presenza della signora Primula Rinaldi, cittadina di Bellaria Igea Marina nata il 29 febbraio 1956: di fatto la primissima sul territorio a seguito dell’istituzione del Comune autonomo. Annunciato anche il contributo, a suggerire proprio continuità tra passato, presente e futuro, di Diego Riccio e Federico Roberto Frigerio, rispettivamente Sindaco e Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Bellaria Igea Marina.