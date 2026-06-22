Bellaria Igea Marina, Air Show: Frecce Tricolori e il grande spettacolo sul mare

Dal soccorso in volo all’acrobazia civile fino alle Frecce Tricolori

Pomeriggio "tricolore" a Bellaria Igea Marina con l'Air Show e la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

A dare il via intorno alle 16.30 il passaggio con bandiera e la dimostrazione di soccorso dell’elicottero HH 139 AM del 15º Stormo dell’Aeronautica Militare. A seguire, protagonisti altri due aeromobili ad ala rotante: l’AB 412 della Polizia di Stato e l’AW 169 della Guardia di Finanza, che hanno offerto rispettivamente una dimostrazione di recupero e una dimostrazione di volo. Spazio poi al volo acrobatico civile, con il duo emiliano composto da Marcello Tedeschi e Attilio Tarabusi, i due talentuosi piloti che, a bordo di altrettanti Yakovlev Yak-52, compongono il Ttake Aerobatic Team. I loro movimenti hanno anticipato il display di due elicotteri del 7º Reggimento AVES ‘Vega’ dell’Esercito: preludio dell’arrivo più atteso, avvenuto intorno alle 18.00, quando le livree dei dieci MB-339PAN hanno colorato il cielo di Bellaria Igea Marina.