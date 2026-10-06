Bellaria Igea Marina al Meeting dei Comuni Fioriti: premiate le scuole

Al Comune rinnovata la partecipazione al circuito Asproflor

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha partecipato nel fine settimana, con una delegazione guidata dall’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, al Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2026 organizzato da Asproflor – Comuni Fioriti.

Un contesto interamente dedicato alla cura del territorio e del verde urbano inteso come un vero e proprio motore di crescita, benessere sociale, contrasto al cambiamento climatico e attrattività turistica, al quale la città di Panzini ha preso parte in quanto realtà aderente ed attiva da anni nel circuito Asproflor. Una partnership arricchente e fruttuosa, ricordando che proprio un anno fa il Comune di Bellaria Igea Marina ha avuto l’onore di essere selezionata da Asproflor per rappresentare l’Italia all’edizione 2025 di Communities in Bloom, svoltasi in Canada; in questa prestigiosa cornice internazionale, un concorso dedicato alla sostenibilità ambientale, alle decorazioni floreali degli spazi pubblici, al decoro e al verde urbano, la città ha saputo farsi apprezzare ed imporsi nella categoria principale al cospetto di numerosi competitor provenienti da tutto il mondo. Da ricordare inoltre come, pochi giorni prima, al Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2025, Bellaria Igea Marina ebbe il piacere di veder premiata la propria madrina Sara Gozzoli con la fascia ‘Donna comuni fioriti’.

Il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2026, svoltosi dal 2 al 4 ottobre a San Salvatore Monferrato e Terruggia in provincia di Alessandria, è stata per Bellaria Igea Marina l’occasione per riaffermare la propria partecipazione al circuito delle municipalità con marchio “Comune Fiorito” (formalmente rinnovata per tre anni nel 2025), vedendo ben figurare anche la madrina scelta per quest’anno, la giovanissima Giorgia Stievano: che come da tradizione, ha indossando l’abito tipico cittadino ufficiale del Comune di Bellaria Igea Marina firmato dall’Atelier Fabiola Ronconi.

La città torna dalla trasferta piemontese, soprattutto, con il rinnovato apprezzamento da parte dei commissari Asproflor: verso le politiche ambientali e le iniziative di sostenibilità, in particolare sul fronte urbano e su quello del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle scuole. Proprio le scuole di Bellaria Igea Marina, grazie agli allestimenti realizzati nelle aree esterne dei plessi, sono state premiate al meeting con una fornitura di prodotti florovivaistici del valore di 1.000 euro, che verranno utilizzati per ulteriori progetti legati al verde.