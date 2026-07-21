Bellaria Igea Marina, “Blu Sicuro” insegna ai bambini la prevenzione in mare

Sabato 25 luglio al Bagno 60 di Igea Marina l’iniziativa gratuita del Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” per la Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti, il Nucleo di Protezione Civile Gruppo Sommozzatori "Gigi Tagliani" ODV, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina ed in collaborazione con la Capitaneria di Porto, organizza "Blu Sicuro - Un tuffo nel mondo sottomarino", iniziativa rivolta in particolare ai bambini ma pensata per tutte le famiglie.

L'appuntamento – a partecipazione gratuita - è fissato per sabato 25 luglio, a partire dalle ore 10.00 presso il Bagno 60 di Igea Marina, proprio nel giorno in cui si celebra il World Drowning Prevention Day, la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della Risoluzione ONU dell’aprile 2021. Celebrazioni che vedranno il Comune di Bellaria Igea Marina in prima linea anche in ragione del proprio ‘status’ di Bandiera Blu 2026.

L'evento è organizzato in sinergia con l'Associazione Tecnici Subacquei "Gigi Tagliani" e vedrà appunto la presenza di una rappresentanza istituzionale della locale Capitaneria di Porto nella persona del Comandante Piero Longo, il quale contribuirà a sensibilizzare i più piccoli sull'importanza della prevenzione e dei corretti comportamenti da adottare in mare. Tra gli ospiti della mattinata anche l'Assessore all'Ambiente Adele Ceccarelli.

Attraverso un'attività pensata appositamente per i più piccoli, "Blu Sicuro" offrirà ai bambini l'opportunità di avvicinarsi al mondo subacqueo in un contesto educativo e coinvolgente, promuovendo la conoscenza dei corretti comportamenti da adottare in acqua e l'importanza della prevenzione. Da questo punto di vista, l'iniziativa è pienamente coerente con spirito e finalità della Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti, che mira a diffondere, fin dall'infanzia, la cultura della sicurezza in mare e della prevenzione attraverso un'esperienza formativa e divertente.