Bellaria Igea Marina capitale del beach volley giovanile italiano

Dal 26 agosto al 1° settembre la Riviera ospita per la prima volta le Finali dei Campionati Italiani Giovanili separate da quelle degli Assoluti

Dal 26 agosto al 1º settembre 2026 Bellaria Igea Marina sarà il cuore del beach volley giovanile italiano, ospitando le Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Beach Volley.

Quella di Bellaria Igea Marina sarà una manifestazione dal significato particolare per tutto il movimento: per la prima volta, infatti, le Finali dei Campionati Italiani Giovanili vengono organizzate separatamente dalle Finali dei Campionati Italiani Assoluti. Una scelta importante, pensata per dare alle giovani generazioni maggiore risalto, visibilità e centralità, valorizzando un movimento in continua crescita e offrendo alle ragazze e ai ragazzi protagonisti della manifestazione un palcoscenico interamente dedicato a loro.

Per una settimana la Riviera Romagnola accoglierà quindi atlete, atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e famiglie provenienti da tutta Italia, trasformando Bellaria Igea Marina nella capitale del beach volley giovanile italiano.

L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione per il movimento giovanile: le migliori giovani coppie delle diverse categorie si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d'Italia, in una manifestazione che unisce sport, agonismo, divertimento e promozione del territorio.

La scelta di Bellaria Igea Marina conferma la vocazione della città come destinazione capace di coniugare turismo e grandi eventi sportivi. Una disciplina come il beach volley, profondamente legata alla spiaggia e all'estate, trova infatti da anni nella Riviera Romagnola una collocazione ideale, permettendo ai partecipanti e alle loro famiglie di vivere un'esperienza che va oltre la semplice competizione sportiva.

Dichiarazione assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni: ““Con la Settimana Tricolore del Beach Volley, Bellaria Igea Marina diventa la grande arena sulla sabbia dello sport giovanile nazionale: sette giornate di sfide, energia e talento per le categorie Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20. È un appuntamento che accende la Riviera e mette al centro ragazze e ragazzi, protagonisti di una disciplina che qui trova il suo scenario più autentico, tra sport, spiaggia e vita all’aria aperta. Per la Regione, sostenere lo sport giovanile significa investire nella crescita, nel benessere e nella passione delle nuove generazioni, creando occasioni di socialità, confronto e condivisione di valori. Le Finali nazionali giovanili del Beach Volley Fipav confermano inoltre la capacità dell’EmiliaRomagna di ospitare grandi eventi, trasformando il territorio in un palcoscenico attrattivo e generando ricadute positive in termini di presenze, visibilità e promozione”.

Silvia Strigazzi, Consigliere Federale con delega al beach volley dichiara: "Il movimento giovanile è in continua crescita sia sui numeri che sulla qualità. Abbiamo voluto fortemente che le finali giovanili fossero organizzate come evento a sé stante per farlo diventare un momento ancora più importante riservato soltanto ai giovani. Quest'anno inoltre per la prima volta abbiamo voluto creare un momento altamente aggregativo con i due tornei dell'U14 e dell'U16 che saranno svolti in contemporanea e che vedranno la presenza al Polo Est di circa 100 coppie"

Massimo Ceccarelli direttore del Polo Est di Bellaria Igea Marina dichiara: «È un orgoglio, dopo tanti anni di attività nella organizzazione delle finali degli assoluti in concomitanza delle giovanili, aver proposto e ottenuto dalla Federazione Italiana Pallavolo la possibilità di poter ospitare la prima edizione delle Finali Giovanili in un format completamente dedicato alle nuove generazioni».

Roberto Bulegato, Presidente Insubria Volley e della scuola Beach Volley sottolinea: «La scelta di separare il Campionato Giovanile da quello Assoluto rappresenta un segnale importante: significa riconoscere al settore giovanile il valore che merita e offrire ai nostri ragazzi la possibilità di essere protagonisti assoluti di un grande evento nazionale. Bellaria Igea Marina è il luogo ideale per farlo, grazie alla sua tradizione turistica, alla sua vocazione sportiva e alla capacità di accogliere manifestazioni di questo livello.»

La manifestazione sarà caratterizzata da un intenso programma di gare, con le diverse categorie giovanili a gareggiare sui campi del Polo Est di Bellaria Igea Marina da anni impegnato nella promozione sello sport e del turismo sportivo per la città.

A fare da cornice alle partite ci saranno il pubblico, le famiglie e tutti gli appassionati che potranno assistere da vicino alle sfide che assegneranno i titoli italiani.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all'accoglienza e all'organizzazione dell'evento, con l'obiettivo di creare un'atmosfera che renda la manifestazione non soltanto una competizione, ma una vera esperienza per tutti i partecipanti.

Dal 26 agosto al 1° settembre, dunque, Bellaria Igea Marina sarà la casa del beach volley giovanile italiano. Una settimana nella quale sport, giovani, mare e turismo si incontreranno sulla Riviera Romagnola, con l'obiettivo di celebrare non soltanto i nuovi campioni italiani, ma anche la crescita di una disciplina sempre più apprezzata e praticata dalle nuove generazioni.

Un titolo italiano che si gioca anche in casa

Particolarmente significativo sarà il coinvolgimento del territorio nelle categorie Under 14 e Under 16 maschili, dove saranno proprio due coppie di Bellaria Igea Marina al primo posto della lista d’ingresso e a contendersi il titolo di Campione d'Italia.

Una sfida tutta “di casa” che aggiunge ulteriore emozione alla manifestazione e che permetterà al pubblico locale di tifare per i propri giovani rappresentanti, protagonisti sul campo nella corsa al titolo nazionale.

Per Bellaria Igea Marina non sarà quindi soltanto l'occasione di ospitare i migliori giovani beacher d'Italia: la città sarà direttamente protagonista della competizione, con due proprie coppie chiamate a giocarsi fino all'ultimo punto la conquista del tricolore nelle categorie Under 14 e Under 16 maschili.

La rete del territorio

La realizzazione delle Finali dei Campionati Italiani Giovanili è il risultato della collaborazione tra istituzioni, organismi sportivi, realtà del territorio, partner e soggetti che hanno scelto di sostenere il progetto.

Un evento di questa portata può infatti essere realizzato soltanto grazie al lavoro condiviso di tante persone e organizzazioni che, a vario titolo, contribuiscono alla sua riuscita.

Gli organizzatori desiderano pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la prosecuzione a Bellaria Igea Marina di questo importante appuntamento nazionale: la Federazione in primis ma anche la Regione Emilia Romagna, il Comune di BELLARIA IGEA MARINA, sponsor e partner oltre a numerosi enti e organizzazioni del territorio che collaborano alla buona riuscita della manifestazione, insieme ai volontari e a tutto lo staff e il personale impegnato nell’evento.

Un ringraziamento particolare va infine a tutte le ragazze e i ragazzi, alle loro società, agli allenatori, alle famiglie e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per far crescere il beach volley giovanile italiano.

È anche grazie al loro entusiasmo e alla loro passione che Bellaria Igea Marina potrà vivere una settimana all'insegna dello sport e diventare, per la prima volta, il palcoscenico dedicato alle giovani promesse del beach volley nazionale.