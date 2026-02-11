Bellaria Igea Marina celebra 70 anni di storia con il Premio Panzini 2026

Una serata speciale il 14 febbraio al Palacongressi tra cultura, musica e ospiti d’eccezione come Monica Guerritore e Maria Pia Timo

“Un’edizione speciale per tanti motivi. In primo luogo poiché in questo 2026 la nostra comunità festeggia i settant’anni da Comune autonomo, la cui istituzione avvenne proprio nel febbraio 1956 – il giorno 28 - , in secondo luogo perché abbiamo inteso conferire alla serata un valore ulteriormente simbolico: organizzandola in quel 14 febbraio che da sempre celebra San Valentino e l’amore autentico. Vogliamo proprio che sia una serata d’amore, per Bellaria Igea Marina, le sue eccellenze, il suo passato ed il suo futuro, coerente con lo spirito più autentico della manifestazione: a tutti i nostri concittadini, l’invito davvero a prenderne parte numerosi, per condividere insieme, da comunità, un evento così ricco di significato.” Così il Sindaco Filippo Giorgetti lancia la volata finale che conduce Bellaria Igea Marina alla serata di gala del Premio Panzini 2026, in programma questo sabato al Palacongressi a partire dalle 21.00.

Una grande manifestazione a ingresso gratuito affidata alla direzione artistica del Comitato Borgata Vecchia, in particolare nella figura di Marco Vasini. Organizzazione che già ha reso noti alcuni ospiti speciali che impreziosiranno la serata: Monica Guerritore, uno dei volti femminili più noti ed apprezzati del cinema italiano, nelle vesti di madrina, a cui si affiancherà sul palco l’esplosività di una delle comiche più amate del piccolo schermo e non solo, la romagnolissima Maria Pia Timo, senza dimenticare il contributo musicale della Dino Gnassi Corporation Band. Per una kermesse che, al netto delle anticipazioni, promette tante sorprese, a cominciare da momenti dedicati proprio alla più importante ricorrenza bellariese del 2026, appunto i settant’anni dall’istituzione del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina.

Al centro di tutto, vi sarà ovviamente l’attesa, la curiosità e tutta l’emozione di veder celebrato il Premio Panzini 2026, la massima onorificenza cittadina che ha visto gratificare in questi anni grandi figure di donne e di uomini i quali, più di ogni altro, hanno rappresentato i valori della comunità e si sono distinti nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Ultimo in ordine di tempo, vincitore nel 2025, il Dott. Manlio Nicoletti, medico, chirurgo e Direttore dell’Unità Operativa complessa dell’Ospedale Maggiore di Bologna.