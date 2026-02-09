Santarcangelo: via Ca’ Fabbri a senso unico per testare il nuovo percorso ciclopedonale

Modifica attiva dal 16 febbraio

A partire da lunedì 16 febbraio via Ca’ Fabbri a Santarcangelo sarà percorribile solo a senso unico, con direzione da via Piadina verso la via Emilia: le modifiche alla circolazione saranno sperimentali e dureranno circa un mese. L’obiettivo è valutare l’impatto della circolazione e rilevare eventuali criticità prima di realizzare il collegamento ciclopedonale tra le vie Emilia e Falcone lungo via Ca’ Fabbri.

L’intervento rientra infatti tra le opere di urbanizzazione del Piano urbanistico attuativo in zona stazione, che comprendono parcheggi pubblici alberati e con superficie permeabile per circa 3mila metri quadrati, una nuova strada per l’accesso al complesso e l’allargamento di via Piadina, una serie di collegamenti ciclopedonali interni e quasi 3mila metri quadrati di verde pubblico, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

L’accordo con il privato con prevede infine anche un contributo di sostenibilità, tra cui la realizzazione di due interventi in diretta continuità con quelli recentemente completati lungo la SS9: una nuova fermata del trasporto pubblico locale sulla via Emilia all’altezza del civico 1890 e un percorso ciclo-pedonale lungo via Ca’ Fabbri, che servirà anche da nuovo accesso in sicurezza al polo scolastico. Proprio per valutare l’impatto che quest’ultimo intervento avrà sulla circolazione del traffico e adottare eventuali correttivi al progetto, a partire da lunedì 16 febbraio entreranno in vigore le modifiche sperimentali alla viabilità in via Ca’ Fabbri, che sarà percorribile solo a senso unico in direzione via Emilia. I mezzi provenienti dalla statale potranno raggiugere il quartiere immettendosi nelle vie Villa o Piadina, oppure svoltando in via Mazzini e successivamente in via Falcone.

Al termine del periodo di sperimentazione verrà realizzato il percorso ciclopedonale definitivo, recependo eventuali criticità emerse.