Si chiamava Cristian Urbinati il 54enne vittima dell'incidente: una comunità intera in lutto

Schianto fatale all’incrocio: Urbinati perde la vita a pochi metri da casa

Tragedia ieri mattina a Villa Verucchio. Ha perso la vita Cristian Urbinati, 54 anni, riminese di nascita e residente nella frazione, dove viveva con la moglie Silvia, insegnante all’asilo delle suore.

L’uomo, molto conosciuto in paese, stava uscendo di casa in scooter per recarsi al lavoro quando, all’incrocio tra via Trario e via Rita Atria, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione. L’impatto è stato violentissimo.

Immediato l’intervento del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul posto i carabinieri per i rilievi: nessun altro veicolo risulta coinvolto.

Cordoglio è stato espresso dall’amministrazione comunale e dalla comunità di Villa Verucchio, colpita dalla scomparsa improvvisa di un uomo stimato e benvoluto.